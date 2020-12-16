【虛擬資產】BC科技旗下虛擬資產交易平台獲發牌　證監：僅限專業投資者參與（第二版）

▲ BC科技旗下公司OSL獲發首個虛擬資產交易平台牌照。

證監會發出首個虛擬資產牌照。BC科技集團 （00863） 周二宣布，全資附屬公司OSL Digital Securities獲證監會發出牌照，監管其營運的虛擬資產交易平台，可在港從事受規管的虛擬資產經紀及自動化交易服務業務。證監會強調，該平台只可為專業投資者提供服務，並須受與適用於證券經紀商（即1號牌）及自動化交易場所（7號牌）相若的特設規定所約束。

BC科技集團指，OSL將會為香港及區內的虛擬資產交易和安全保管，樹立業內最佳的合規、安全、財務透明和客戶保護標準。

集團又指，期望OSL Digital Securities在數字資產領域佔據獨特的市場地位，在日益增長的機構和專業投資 者客戶中獲取更大的市場份額，並在證券型代幣的新興市場中滿足發行人和投資者的需求。

證監會、港府正研強制發牌 監管所有虛擬資產交易平台

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，證監對虛擬資產的規管方針旨在保障投資者，並同時促進穩健和有序發展。當選擇受規管的交易平台獲發牌後，香港的投資者將可輕易地區分受到妥善規管與不受規管的平台。

證監會將繼續致力就發展金融科技業提供清晰明確且完善的規管環境。政府在11月展開的諮詢中，建議新設法律框架，而證監會將可在此框架下規管所有中央虛擬資產交易所，包括只就目前不屬證監會的司法管轄範圍內的虛擬資產進行交易的虛擬資產交易所。

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編輯：趙穎妍