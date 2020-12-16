【美股戰報】Moderna疫苗符緊急使用資格　納指再創新高　蘋果飆升半成

美國藥廠Moderna（US︰MRNA）此前公布新冠肺炎疫苗有效率達到94%，食品及藥物監管局（FDA）周二（15日）指該款疫苗符合批准緊急使用資格，或將成為第二款獲FDA批准的新冠疫苗。再加上美國國會正計劃推出一項9,080億美元規模的紓困計劃，美股周二造好，道指升1.13%，重上3萬關；納指升1.25%，再次創歷史新高。

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本周二蘋果（US：AAPL）漲5%帶動大市向上，此前有外媒報導指，蘋果計劃在明年上半年擴大iPhone產量，增產9,600萬部或30%，當中主要提升iPhone 12、iPhone 11以及iPhone SE產量，整體年產量料可達2.3億部。

另外值得留意的是，中概股百度（US：BIDU）飆升超過一成，周二收報185.5美元，據悉該公司正與吉利汽車（00175）、廣汽集團（02238）等內地車廠進行接洽，有意進一步拓展電動車產業。目前百度並未針對這一新聞做出回應，不過有分析認為，百度或有機會以技術入股的形式參與電動車製造。

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