  • 16°C
香港時間 : 20201216日 (三) 12:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股戰報】Moderna疫苗符緊急使用資格　納指再創新高　蘋果飆升半成

股樓投資 11:36 2020/12/16

分享：

美國藥廠Moderna（US︰MRNA）此前公布新冠肺炎疫苗有效率達到94%，食品及藥物監管局（FDA）周二（15日）指該款疫苗符合批准緊急使用資格，或將成為第二款獲FDA批准的新冠疫苗。再加上美國國會正計劃推出一項9,080億美元規模的紓困計劃，美股周二造好，道指升1.13%，重上3萬關；納指升1.25%，再次創歷史新高。

【美股分析】諾貝爾獎得主Robert Shiller：股市高昂但不失投資價值【下一頁

本周二蘋果（US：AAPL）漲5%帶動大市向上，此前有外媒報導指，蘋果計劃在明年上半年擴大iPhone產量，增產9,600萬部或30%，當中主要提升iPhone 12、iPhone 11以及iPhone SE產量，整體年產量料可達2.3億部。

另外值得留意的是，中概股百度（US：BIDU）飆升超過一成，周二收報185.5美元，據悉該公司正與吉利汽車（00175）廣汽集團（02238）等內地車廠進行接洽，有意進一步拓展電動車產業。目前百度並未針對這一新聞做出回應，不過有分析認為，百度或有機會以技術入股的形式參與電動車製造。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

相關文章

【美股焦點】全年最大型美股IPO　Airbnb掛牌首日漲逾倍
2020/12/11
【美股焦點】全年最大型美股IPO　Airbnb掛牌首日漲逾倍
【美股焦點】盤點2020年十大最強美股IPO　理想、小鵬十甲不入
2020/12/14
【美股焦點】盤點2020年十大最強美股IPO　理想、小鵬十甲不入
【美股焦點】蔚來汽車擬配股集資最多208億元　股價盤前跌超過6%　
2020/12/14
【美股焦點】蔚來汽車擬配股集資最多208億元　股價盤前跌超過6%　
【美股焦點】美國開始分發疫苗　關注6隻相關概念股
2020/12/15
【美股焦點】美國開始分發疫苗　關注6隻相關概念股
【美股分析】諾貝爾獎得主Robert Shiller：股市高昂但不失投資價值
今日
【美股分析】諾貝爾獎得主Robert Shiller：股市高昂但不失投資價值
汽車 吉利汽車（00175） 廣汽集團（02238） 納斯達克綜合指數 電動車 中國概念股 美國 美國國會 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【愈租愈平】平租盤比例增加　太古城月租跌穿1.6萬

下一篇文章

【美股新股】美版「拼多多」預計今晚上市　預估市值約135億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】一文盤點未來數年居屋供應　北角單幢居屋最觸目
【居屋2020】一文盤點未來數年居屋供應　北角單幢居屋最觸目
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知
【大行點睇】大和指保險股有四至六成上升空間　予7股「買入」評級
【大行點睇】大和指保險股有四至六成上升空間　予7股「買入」評級
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）