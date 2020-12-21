【限聚令收緊】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　立法會審議64億元第4輪防疫抗疫基金

▲ 消息指，限聚令兩人、晚市禁堂食等防疫措施，至少持續至元旦。

政府早前收緊限聚令等防疫措施，但本港疫情新增確診數字仍然停留在高雙位數。現行防疫措施於本月23日屆滿。政府公布，現時限聚令等防疫措施延續14日，即2021年1月6日才屆滿，覆蓋整個聖誕節至元旦長假期。港府最新公布未有如政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌接受訪問時所指，在疫情未受控時，政府可考慮限制非緊急商店，每日只可營業6至8小時，建議必要時發出「禁足令」。

另外，政務司司長張建宗出席立法會時預告，正檢討英國抵港航班最新安排。

香港「加辣」周二午夜起禁止英國載客航班抵港，詳情可見【下一頁】

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許樹昌表示，本地疫情確診個案仍然高企，他建議政府考慮限制非緊急商店，包括時裝店和髮型屋等，營業時間縮短為6至8小時。他又建議，去到「最後關頭」，可能要發出「禁足令」。

另外，政府宣布推出第四輪防疫抗疫基金，支援因政府收緊防疫措施而受影響的行業，當中包括，健身中心、美容院、食肆等，涉資64億元。立法會財委會於周一（21日）審議第4輪防疫抗疫基金撥款申請，港府尋求同日下午通過撥款，並於明年1月內發放金額。

第4輪防疫抗疫基金主要幫助受影響食肆，以及必須關閉的處所，因當局考慮到，現時是聖誕消費旺季，處所關閉令生意影響更大，故新一輪防疫基金下，每個處所獲得的受助金額將高於上一輪。

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