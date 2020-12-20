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【限聚令收緊】許樹昌：防疫措施未見奏效建議政府考慮限制非緊急商店營業時間　立法會下周一審議第4輪防疫抗疫基金、涉資64億

Hot Talk 17:58 2020/12/20

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消息指，限聚令兩人、晚市禁堂食等防疫措施，至少持續至元旦。

政府早前收緊限聚令等防疫措施，但本港疫情新增確診數字仍然停留在高雙位數。現行防疫措施於本月23日屆滿。消息指，政府傾向將現時限聚令等防疫措施，至少延續至元旦。政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌指，社交距離措施未見奏效，建議政府考慮限制非緊急商店，每日只可營業6至8小時，建議必要時發出「禁足令」。

圖看現有防疫措施一覽

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許樹昌表示，本地疫情確診個案仍然高企，他建議政府考慮限制非緊急商店，包括時裝店和髮型屋等，營業時間縮短為6至8小時。他又建議，去到「最後關頭」，可能要發出「禁足令」。

另外，政府宣布推出第四輪防疫抗疫基金，支援因政府收緊防疫措施而受影響的行業，當中包括，健身中心、美容院、食肆等，涉資64億元。立法會財委會將於周一（21日）審議第4輪防疫抗疫基金撥款申請。政務司司長張建宗希望於當日下午通過撥款，並於明年1月內發放金額。

據了解，第4輪防疫抗疫基金主要幫助受影響食肆，以及必須關閉的處所，因當局考慮到，現時是聖誕消費旺季，處所關閉令生意影響更大，故新一輪防疫基金下，每個處所獲得的受助金額將高於上一輪。

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