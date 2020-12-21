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【防疫措施】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　香港周一再增85宗確診（附最新防疫措施一覽）

Hot Talk 16:45 2020/12/21

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限聚令兩人、晚市禁堂食等防疫措施，生效時間將延長至明年1月6日。

政府早前收緊限聚令等防疫措施，香港每日新增確診數字仍然停留在高雙位數，包括周一（21日）新增85宗確診，當中27宗為不明感染源頭個案。隨現行防疫措施於周三（23日）屆滿，政府公布，各項防疫措施延續14日，即2021年1月6日才屆滿，覆蓋整個聖誕節至元旦長假期。維持原有防疫措施以外，港府針對英國出現突變的新冠病毒，周二（22日）午夜起，港府將會禁止所有英國載客航班到港，14日內曾在英國逗留兩小時的人士，都不得入境。

香港「加辣」周二午夜起禁止英國載客航班抵港　港大推算新病毒傳播力增75%，詳情可見【下一頁】

圖看現有防疫措施一覽

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中大許樹昌表示，本地疫情確診個案仍然高企，他建議政府考慮限制非緊急商店，包括時裝店和髮型屋等，營業時間縮短為6至8小時。他又建議，去到「最後關頭」，可能要發出「禁足令」。

另外，政府宣布推出第四輪防疫抗疫基金，支援因政府收緊防疫措施而受影響的行業，當中包括，健身中心、美容院、食肆等，涉資64億元。立法會財委會於周一（21日）審議第4輪防疫抗疫基金撥款申請，港府尋求同日下午通過撥款，並於明年1月內發放金額。

第4輪防疫抗疫基金主要幫助受影響食肆，以及必須關閉的處所，因當局考慮到，現時是聖誕消費旺季，處所關閉令生意影響更大，故新一輪防疫基金下，每個處所獲得的受助金額將高於上一輪。

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