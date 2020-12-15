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【李澤楷旗下】空白支票公司Bridgetown擬併購印尼電商Tokopedia

股市 21:39 2020/12/15

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Tokopedia為印尼龍頭電商企業。

外電報道，電盈 （00008） 主席李澤楷與PayPal聯合創辦人Peter Thiel旗下的空白支票公司（SPAC）Bridgetown Holdings，計劃併購印尼電商公司Tokopedia，李澤楷目前已經是Tokopedia的少數股權投資者。

據消息人士稱，目前Bridgetown正在探討與Tokopedia達成交易的結構和可行性，討論仍處於初步階段，Bridgetown仍可能考慮其他潛在目標；Bridgetown和Tokopedia均未有回應相關報道。

所謂SPAC，全稱是「special purpose acquisition company」（特殊目的收購公司），一般又被稱為空白支票公司。SPAC通常由互惠基金、對沖基金、知名投資人發起；在納斯達克或紐交所上市，以投資單元形式發行普通股與認股期權組合給市場投資者，從而募集資金。SPAC只處理現金業務，沒有任何其他業務，其惟一作用便是併購未上市的企業，讓被併購方「借殼」上市。

Tokopedia是印尼最有價值的初創公司之一，目前在印尼市場擁有約45%市佔率，平台服務逾超過620萬家商戶、逾9000萬月活躍用戶、公司目前亦有投資物流公司及線上支付平台。

Tokopedia已進行多輪融資，其中投資者包括軟銀集團，並在近期一輪融資中，估值達到80至100億美元。

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編輯︰侯景成

美股 李澤楷 高達 互惠基金 集資 收購 印尼

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