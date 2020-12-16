【美國經濟】巴菲特形容美國正面臨「經濟戰」　促國會出手救助小企業

美國國會正致力於達成新一輪紓困方案，「股神」巴菲特（Warren Buffett）本周二（15日）接受外媒訪問時指，美國正在打一場「經濟戰」（ economic war），指國會應當儘快採取行動，救助因疫情而遭重創的小型企業，特別是要延期薪酬保護計劃（PPP）。

美國薪酬保護計劃申請已經到期，除此之外，美國財長姆欽（Steven Mnuchin）早前曾拒絕延長數項緊急貸款計劃，並要求聯儲局歸還第一輪財政刺激計劃中尚未使用的4,550億美元資金，指國會將重新分配該筆資金，以刺激經濟、訂購及分派新冠疫苗等。

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疫情期間，不少小型企業苦苦掙扎，不得不暫時停業或宣布倒閉。巴菲特表示，國會停止小型企業的額外援助，無疑是「正在粉碎成千上萬的夢想」，並促國會採取行動。

據悉為爭取新一輪法案獲國會通過，國會兩黨議員最新提出的9,080億美元紓困方案，將會以一分二，當中一個方法涉及資金7,480億美元，包括3,000億美元用於向小型企業及失業人士提供援助。

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