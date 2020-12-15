  • 15°C
香港時間 : 20201216日 (三) 00:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021展望】中泰國際料恒指上半年呈現慢牛市格局 薦18隻港股為行業首選

股樓投資 23:39 2020/12/15

分享：

多間券商近期踴躍發表對港股2021年的展望，包括中資券商之一的中泰國際。該行對明年港股市場展望以「冬去春來」為題，認為明年在本港股市可採取乘勝追擊的策略。中泰相信隨疫情受控，盈利最壞的時期已過去，低基數效應及政策出台都足以推動恒指明年盈利大幅反彈。中泰相信，恒指中期盈利不佳的情況下，全年盈利存在被低估的可能，明年3月公布所宣布的業績或超預期。恒指受盈利復甦帶動指數之下，上半年或出現慢牛市格局。

【2021展望】光大新鴻基予恒指明年目標29000點 薦3板塊6大港股為首選   詳情請看【下一頁

【2021展望】花旗估內地科網股 明年增長靠4大動力 薦4大相關股為行業首選  詳情請看【下一頁

 然而中泰估計踏入下半年至第四季，隨著經濟復甦至疫情前水平和政策退出，盈利未能延續高增長之下或影響恒指估值，並出現調整風險。選股方面，中泰建議明年可留意兩大類股份，第一是盈利由跌轉升的板塊，包括金融，能源，原材料及工業等周期性股份，第二是盈利持續高增長的板塊，即科網、硬件科技、生物醫藥、新能源汽車產業鏈及成長型消費龍頭股等。中泰同時選出18隻港股，作為行業首選。

中泰2021年18隻行業首選股一覽：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

中泰又指，恒指不容易取得大幅超過12倍市盈率，很大程度是由於恒指結構仍然是以傳統經濟股為主，未能充分反映內地新一輪剌激政策，對新經濟股的利好。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

經濟

上一篇文章

【美國經濟】巴菲特形容美國正面臨「經濟戰」　促國會出手救助小企業

下一篇文章

【全球量寬】巴菲特拍檔芒格警告：美國大量印鈔如在玩火
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）