【2021展望】中泰國際料恒指上半年呈現慢牛市格局 薦18隻港股為行業首選

多間券商近期踴躍發表對港股2021年的展望，包括中資券商之一的中泰國際。該行對明年港股市場展望以「冬去春來」為題，認為明年在本港股市可採取乘勝追擊的策略。中泰相信隨疫情受控，盈利最壞的時期已過去，低基數效應及政策出台都足以推動恒指明年盈利大幅反彈。中泰相信，恒指中期盈利不佳的情況下，全年盈利存在被低估的可能，明年3月公布所宣布的業績或超預期。恒指受盈利復甦帶動指數之下，上半年或出現慢牛市格局。

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然而中泰估計踏入下半年至第四季，隨著經濟復甦至疫情前水平和政策退出，盈利未能延續高增長之下或影響恒指估值，並出現調整風險。選股方面，中泰建議明年可留意兩大類股份，第一是盈利由跌轉升的板塊，包括金融，能源，原材料及工業等周期性股份，第二是盈利持續高增長的板塊，即科網、硬件科技、生物醫藥、新能源汽車產業鏈及成長型消費龍頭股等。中泰同時選出18隻港股，作為行業首選。

中泰2021年18隻行業首選股一覽：

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中泰又指，恒指不容易取得大幅超過12倍市盈率，很大程度是由於恒指結構仍然是以傳統經濟股為主，未能充分反映內地新一輪剌激政策，對新經濟股的利好。

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