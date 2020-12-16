【網購商機】酒吧停業唯有網購酒？　飲品網購平台Open Bottle每季生意按年增逾1成

▲ Open Bottle採購經理陳彥丞（右）透露，疫情下每季生意均按年升逾1成。圖左為公司業務發展經理蔡鐵龍。（林宇翔攝）

疫情下酒吧再次被迫停業，卻有利酒類零售生意。去年初成立的飲品網購平台Open Bottle售賣酒為主，其採購經理陳彥丞（Vincent）透露，今年每季生意均按年升1成多至2成，特別是疫情嚴峻時比緩和時更見增幅。他補充，除了疫情因素，今年引入更多新產品，合作夥伴增加，亦有助生意。

▲ Open Bottle採購經理陳彥丞預料，今年聖誕不少人留家抗疫，有利聖誕飲品套裝的銷情。（林宇翔攝）

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1. 留家抗疫助網購生意

中秋至農曆新年是銷售酒的高峰期，陳預料，今年聖誕不少人留家抗疫，有利聖誕飲品套裝的銷情。他透露，12月初起，預售訂單情況不錯，特別是適合一家大小、集酒和非酒精飲品的套裝，以及派對酒（party wine），因其酒精含量較低容易入口。

2. 引入新產品擴大客戶群

Open Bottle亦積極擴展客戶群增生意，其業務發展經理蔡鐵龍（Karl）指出，客戶一般以20至40多歲的男士為主，最近半年，公司引入了不少新產品，如全球首款紫色白葡萄酒「紫色戀人」、意大利氣酒等，令女性客戶群上升。

▲ Open Bottle今年引入新產品「紫色戀人」白葡萄酒，曾多次售罄。（林宇翔攝）

3. 加強透過社交媒體與消費者互動

儘管線上生意有增長，線下推廣卻成一大挑戰。陳坦言，疫情下所有酒展取消，損失了認識新生意夥伴及與消費者見面的機會。不過，公司立刻採取應變措施，加強透過社交媒體與消費者互動。「由於消費者不能到酒展試酒，主要詢問產品的味道及儲存方法，購買後亦會跟進他們對產品的評價。」公司亦根據客戶瀏覽產品的次數及購買數量，從而調整入貨策略。

4. 將推手機應用程式方便網購

疫情帶動網購趨勢，蔡表示，未來將推出手機應用程式，方便消費者網購，客戶亦能即時接收活動推動訊息，使購買體驗更完整。除了一般零售客戶，亦希望吸引批發客戶，如批發給餐廳及酒吧銷售。

▲ Open Bottle業務發展經理蔡鐵龍（Karl）表示，未來將推出手機應用程式，方便消費者網購，亦會加強直播銷售。（林宇翔攝）

5. 加強直播銷售

Open Bottle曾首次嘗試直播銷售，1小時售出20多箱「紫色戀人」，於直播期間記名後，翌日再安排付款方式，而未來將加大資源發展支付系統，直播時可即時付款。

6. 軟性推廣產品

蔡希望，逆市招募人手助軟性推廣產品，如撰寫每枝酒的歷史背景、名人「打卡」紀錄等。「透過包裝產品故事，希望客戶了解自己所喝的酒，對酒產生感情，不再只流於價錢的認知，相信有助推廣。」

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記者：朱悅瀅

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