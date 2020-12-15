【社交轉運大法@IM網欄】一年一度回顧潮 – 你的Playlist更有品味？

十二月是存在感很強的一個月份，生活裡總會冒出一些我們都心領神會的訊號，昭告它的到來。或許是染紅街道的聖誕裝飾與行人漸厚的衣裝，又或是拖了一年半載的invoice與claim form；至於潛修社交轉運大法的我，沒有什麼能比近日IG一則則年度回顧的熱潮更能象徵年末將至。

不少平台如 Spotify或Netflix，均會根據用家的使用紀錄，訂製出專屬的年鑑。在講究內容個人化的今天，自然容易打動人心。畢竟年末歲晚，哪些歌曲、劇集陪伴了年中某些或悲或喜的時光，都會隨著這些回顧一一再現。始終，情感動物最容易操控。不過，要讓大家對這些回顧更肉緊，與平台的綁定和互動更深刻，自然還要撥動我們作為社交動物的神經。例如近日IG Story頻頻出現的Spotify歌曲回顧，便反映了在這世代，被了解是剛需，而讓每個了解的機會更精準降落於目標對象就是痛點。

要知道，會大肆在IG傷春悲秋，放新詩舊詞的人應該「冇朋友」；而太露骨的真情剖白俗些說，可能被誤會「叫春」。但如果間中分享自己最近在聽什麼、來兩句電影對白，隱晦得來不至於太摩斯密碼；若是有識貨之人回覆兩句圍爐取暖，更是倍感安慰。當然也有可能是打著覓知音的幌子，卻如畢業禮上哭著笑著擁抱了全班一樣，只是為了某人。總之，對上弦很重要；常聽曲種、歌手蘊含品味不在話下，一年的故事寄情於歌又可以再憑歌寄意，「我歌寫我心」，真的會不期然同朋友分享。不想毫無神秘感，又不想給人遙不可及的感覺；一張相、一個story、一個回顧，可勝千言萬語。

▲ 相信大家都已經在過去兩星期被朋友們的Spotify 2020的年度回顧Story洗到版了吧！

這令人思考我們在社交平台是否有另一個Persona作祟。從回顧潮可見，海量的訊息能夠拼湊每個人的虛擬畫像，在Spotify手中有一個，我們透過回顧向外投射的又是一個。最後我們希望被外界認知的自我形象會不斷與自己互動結合。好壞的確不能評斷，但如果堆砌的形象和自己落差太大，會容易走火入魔。曾經聽過朋友談及現在步入更主流視野的Serrini，説以前自己都覺得她很「正」，但慢慢個個都開始聽，就覺得好似cheap了還是濫了云云。回想她以前獨自以Serrini洗版IG，別怪我直接，你不是鍾意Serrini特別，是鍾意自己特別。如果想人理解自己內在，僅僅是希望自己的「與眾不同」得到認可，好像才是最大的平庸。

▲ 我思考了很久是否要分享我的回顧， 一來「你的最愛藝人」名單嚴重暴露年紀，二來怕大家擔心我不清楚「戀愛為何物」…

最深的夜，最適合回望來時的路。既然現實荒誕無常，新年來之前，索性回顧一下虛擬世界的足跡。

作者_小編Miuson Chi 簡介： 全職關公兼職舞台劇監製，深明關刀再鋒利也有生銹的一日，近年潛修社交呃 Like 之術，以完全掌握「媽劇停」大法為目標，攞正牌玩 IG，誓要宏揚 #吸晴之奧義！ IG: always_mute

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