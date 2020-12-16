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【新冠疫情】英國發現變種病毒株 專家籲政府不要放鬆防疫

環球政經 00:33 2020/12/16

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英國新冠疫情沒有減輕的跡象，衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）透露，近日在英格蘭發現變種病毒株，其傳播速度比現時的病毒株較快，相信是英國疫情日益嚴重的原因，並已經將發現變種病毒株一事報告予世界衛生組織。他稱沒有發現新的病毒株更致命，或令疫苗失效。

自周三（12月15日）起，英格蘭的埃塞克斯郡（Essex）、赫特福德郡（Hertfordshire）及倫敦將會提高至最高級的防疫機制。在新的防疫措施下，餐廳及酒吧必須停止服務並只能提供外賣，政府亦將會禁止市民在室內及戶外聚集，而保齡球館及電影院等室內娛樂場所也須停業。

【輝瑞疫苗】90歲婦人英國首位接種新冠疫苗　形容「這是最好的生日禮物」 【下一頁

在12月14日英國共新增2萬多宗確診個案，使總感染人數達到187萬，總死亡人數為6萬4千多人。夏國賢表示，若情況持續惡化將會使醫療系統不堪負荷。

英國兩份權威健康雜誌發表聯合聲明，要求政府重新檢討聖誕節放寬民眾聚集的政策，形容這是一個草率的決定，並表示這會是「付出很多人命」（a rash decision that will cost many lives）的政策，警告政府即將犯下嚴重錯誤。英國醫學期刊（British Medical Jorunal）及國民保健期刊（The Health Service Journal）在聲明中呼籲民眾格外小心，減輕第三波疫情對自身的影響。

【歐洲第二波】意大利染疫死亡人數破6萬 死亡率僅次英國 【下一頁

在十一月尾，英國內部同意在聖誕節時放寬對民眾的防疫措施。專家警告，若政府不重新思考，聖誕節後將會出現如美國感恩節完結般的一大波疫情。蘇格蘭（Scotland）首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）呼籲民眾重新考慮是否有必要聚集，威爾斯（Wales）的一些前線醫護人員則認為放寬防疫措施是荒謬的，並指出疫情絲毫沒有好轉的跡象。

在歐洲其他國家如意大利、德國及荷蘭等，針對即將到來的聖誕節都已收緊防疫政策。

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撰文 : 張健兒

疫情 施雅晴 聖誕節 英國 倫敦 威爾斯 蘇格蘭 英格蘭

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