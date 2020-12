【新冠疫情】英國發現變種病毒株 專家籲政府不要放鬆防疫

英國新冠疫情沒有減輕的跡象,衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)透露,近日在英格蘭發現變種病毒株,其傳播速度比現時的病毒株較快,相信是英國疫情日益嚴重的原因,並已經將發現變種病毒株一事報告予世界衛生組織。他稱沒有發現新的病毒株更致命,或令疫苗失效。

自周三(12月15日)起,英格蘭的埃塞克斯郡(Essex)、赫特福德郡(Hertfordshire)及倫敦將會提高至最高級的防疫機制。在新的防疫措施下,餐廳及酒吧必須停止服務並只能提供外賣,政府亦將會禁止市民在室內及戶外聚集,而保齡球館及電影院等室內娛樂場所也須停業。

在12月14日英國共新增2萬多宗確診個案,使總感染人數達到187萬,總死亡人數為6萬4千多人。夏國賢表示,若情況持續惡化將會使醫療系統不堪負荷。

英國兩份權威健康雜誌發表聯合聲明,要求政府重新檢討聖誕節放寬民眾聚集的政策,形容這是一個草率的決定,並表示這會是「付出很多人命」(a rash decision that will cost many lives)的政策,警告政府即將犯下嚴重錯誤。英國醫學期刊(British Medical Jorunal)及國民保健期刊(The Health Service Journal)在聲明中呼籲民眾格外小心,減輕第三波疫情對自身的影響。

在十一月尾,英國內部同意在聖誕節時放寬對民眾的防疫措施。專家警告,若政府不重新思考,聖誕節後將會出現如美國感恩節完結般的一大波疫情。蘇格蘭(Scotland)首席部長施雅晴(Nicola Sturgeon)呼籲民眾重新考慮是否有必要聚集,威爾斯(Wales)的一些前線醫護人員則認為放寬防疫措施是荒謬的,並指出疫情絲毫沒有好轉的跡象。

在歐洲其他國家如意大利、德國及荷蘭等,針對即將到來的聖誕節都已收緊防疫政策。

