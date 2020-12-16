【盈喜】信義光能收市回吐逾2%　發盈喜獲高盛升目標至17.1元（第二版）

▲ 信義光能去年底止的年度純利為24.2億元，而今年底止的年報則將於2021年三月底前發布。

信義光能 （00968） 昨收市後發盈喜，指截至今年底止的純利，按年計料能錄得介乎75%至95%的升幅。高盛發報告看好公司的領先市場份額及並能夠快速擴張產能。重申「買入」評級，目標價由15元，調升至17.1元。信義光能早段升逾7%，一度高見15.7元，午後轉跌，收跌2.24%，收報13.94元，成交額21.7億元。

信義光能解釋，純利大升主要由三大因素推動：（1）市場需求強勁連同產能上升，太陽能玻璃產品銷量上漲、（2）太陽能玻璃產品平均市價上升、（3）生產效率提高以及「若干原材料及能源」成本下降。

信義光能去年底止的年度純利為24.2億元，而今年底止的年報則將於2021年三月底前發布。

高盛認為，2021年至2022年，太陽能玻璃的供應和需求會大致持平。由於雙層玻璃模組採用加快，預計至2023年雙層玻璃模組的滲透率達58%，而2019年滲透率只有12%。

高盛指出，現時太陽能玻璃新增供應有限，因為新增產能通常需要6個月才能提高使用率，故預期太能玻璃持續供應緊張，將有助明年太能玻璃價格維持在每平方米40元人民幣。信義光能主要優勢在於能夠迅速擴張產能、強勁的成本優勢。

（第二版：高盛報告）

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編輯：莫亦熙、陳華