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【每日焦點】Google服務癱瘓損失過千萬廣告收入　TikTok首度推出Samsung智能電視應用

科技 20:40 2020/12/15

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YouTube在死機期間約短短37分鐘，預計損失超過170萬美元的廣告收入；TikTok日前宣布將在歐洲推出適用於Samsung智能電視的應用程式。

Google是全球不少人常用的網絡服務，惟於香港時間昨（14日）傍晚起，一度出現全球大規模「死機」，涉及多達25項服務受到影響。而旗下影片平台YouTube一直視廣告為其主要收入來源，但在死機期間約短短37分鐘，YouTube完全沒辦法播放影片，預計損失超過170萬美元（約1317萬港元）的廣告收入。

Google其後發表聲明，指並非受網絡攻擊，僅因內部存儲配額問題，Google的身分驗證系統在太平洋時間早上3時47分中斷了約45分鐘，而系統問題已在太平洋時間早上4時32分解決，目前所有服務已恢復。Google也向受影響的所有人表示歉意，並承諾將徹底審核，以確保問題不再發生。

【Google死機】Google服務昨癱瘓　YouTube被揭損失1300萬元廣告收入

另一方面，近來飽受印度及美國封殺禁令風波的TikTok，就於日前宣布會有新搞作，將在歐洲推出適用於Samsung智能電視的應用程式，並將在英國率先推出。這是首次將TikTok應用程式搬上大銀幕，亦是專門為家庭增加觀賞體驗而設。所有在2018年或以後生產的舊款Samsung智能電視，都可以到應用商店下載，而未來的新電視上亦將預載此應用程式。

【抖音新方向】TikTok進軍歐洲市場　首度推出Samsung智能電視應用

責任編輯：施雯雯

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