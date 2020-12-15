【買樓理財】北角半新盤　入伙僅2年　交通極方便　首期不用45萬

港島樓貴，但只要不嫌住得細，其實也有500萬元以下的供應，而且樓齡更不夠5年。市場消息指，北角尚譽低層C室，實用面積170平方呎，開放式間隔，座向西面，剛獲首置客以438萬元入市，實用呎價約25,765元，屬市價水平。據了解，原業主於2017年4月，以409萬元購入單位投資，持貨3年，即禁售期剛過，現帳面賺29萬元離場，即約7%。

以上述單位為例，成交價438萬元，承造九成按揭，分30年還，利率2.15厘計，月供14,868元，壓力測驗下的最低每月入息要求則約35,874元。

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資料顯示，尚譽位於北角月園街1號，屬單幢樓設計，設開放式至一房間隔，另有平台戶及特色戶，實用面積由163平方呎起，至最大288平方呎。項目位處港鐵炮台山站及北角站之間，步行至任何一站需約6至8分鐘步程。此外，項目鄰近英皇道及渣華道，有多條巴士、小巴路線，穿梭港九新界各區，住戶亦可步行約8至10分鐘到北角碼頭。

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