【樓市熱話】望為12歲女兒買新樓 網友「教路」參考賭王個案

「所謂養兒一百歲，長憂九十九」，為人父母的總是擔心子女吃不飽、穿不暖，現在就連置業問題到戀愛婚姻，父母都希望為子女「鋪路」。最近有位網民就希望為女兒置業，但卻遇到技術性問題，因為她的女兒只有12歲。由於真的對相關範疇不認識，因此該網民最後在討論區問網友意見，希望能尋求解決辦法。

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有不少網友認認為樓主的舉動純粹是惡作劇，更叫她不要浪費大家時間，但在網友一番攻擊之後，樓主再次提問，似乎真有其事。

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有網友提議可以用信托基金的形式將物業轉到12歲女兒的名下，待女兒18歲就可以馬上承繼物業。有網友就找出已故賭王何鴻燊買物業給小女兒超欣的例子，指雖然18歲以下的簽名沒有法律效力，但只要賣家信任，就可以交易，另外簽妥信托文件就可以。

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責任編輯：翁嘉陽