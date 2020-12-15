【東京奧運】民調：日本逾三成民眾認為應停辦奧運

原定於今年下季舉行的東京奧運因新冠肺炎疫情而須延期至明年舉辦。日本有調查顯示，有逾三成人認為奧運應停辦，比認為應繼續舉辦的人多。

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東京奧運會延期 需追加費用2940億日元【下一頁】

日本放送協會（NHK）針對延期到明年舉辦的東京奧運，在本月11日到13日以隨機致電的方式訪問了1,249名18歲以上的日本人，其中有32%受訪者認為是次東京奧運「應該停辦」，其次有31%的受訪者認為「應再延期」，而認為「應繼續舉辦」則只有27%。

日本放送協會在今年10月份亦做了同樣的調查，當時有40%受訪者認為「應繼續舉辦」東京奧運，有25%人認為「應再延期」，認為「應該停辦」只有的23%。

東京奧運推遲一年，有指延期前的舉辦經費為1.35萬億日元，現時則要在此基礎上追加了2,940億日元(約218億港元)。

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責任編輯：楊子瑩