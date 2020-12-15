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【晚市禁堂食】外賣、減價策略不再奏效？　火鍋店冬至暫得數宗外賣、生意跌7成

商業 19:35 2020/12/15

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火鍋店希望可藉與爐具品牌合作，吸引年輕消費者。（Facebook截圖）

疫情爆發第四波，食肆晚市再度禁堂食。以往不少餐廳靠外賣幫補生意，不過今波疫情有火鍋店留意到外賣需求較早前減少，估計港人的生活模式亦已改變。

【晚市禁堂食】疫情下的冬至　餐飲業4億生意歸零　酒樓料堂食禁令續延長

外賣熱潮減退？

台式火鍋店寬巷子傳訊總監林柏希透露，今波疫情的外賣表現較早前遜色，目前冬至僅得6至8宗定單，平均金額約2000元至3000元。他續指，第二波疫情期間，同樣晚市禁堂食，當時日間的人流亦不多；今次疫情人流則較多。

加上該火鍋店的下午茶時段甚至錄得8成入座率，故林相信港人或把晚餐時間提前，致晚市外賣需求不多。他續指，外賣選擇增加、港人不習慣提前一周決定冬至行程，亦有機會是外賣表現遜預期的原因；期望未來一周訂單逐漸增加。

冬至生意挫7成

該火鍋店5成收入來自晚市，林坦言即使午市爆滿，加上外賣，最樂觀亦只能達去年生意的5成，甚至只得3成。除了外賣策略不奏效，他又指餐廳不斷減價亦非辦法，只會陷入惡性循環。該店除了推出下午茶套餐外，亦有與爐具品牌合作，買火鍋外賣換購爐具，希望可藉機吸引年輕消費者。

火鍋店希望可藉與爐具品牌合作，吸引年輕消費者。（Facebook截圖）

【晚市禁堂食】冬至、聖誕西餐生意皆淡靜　改推聖誕節一人便當

【聖誕節】奧海城設「POP Gallery」　線上線下零售新平台

記者：葉泳珊

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餐飲 疫情 遜於預期 外賣 冬至 餐廳 下午茶 晚餐 火鍋

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