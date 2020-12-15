【危中有機】麗晶花園首錄成交　兩房賣600萬　代理：無業主肯大平賣

疫情持續肆虐，其中九龍灣居屋麗晶花園接連有人確診，香港廁所協會副主席熊志權指，麗晶花園與淘大花園設計相似，都以單管式喉管排水，有機會忽略地台去水位隔氣問題，令居民人心惶惶。自爆疫以來，屋苑終錄成交，而成交價亦低市價約半成。

市場消息稱，麗晶花園9座高層E室，實用面積452平方呎，兩個月前叫價648萬元放售，由於第9座毗鄰最多人染疫的第6座，故業主只好進一步減價，終以600萬元（補地價）易手，實用呎價13,274元，低市價約半成。

翻查成交紀錄，今年6月，上址樓下單位以630萬元易手，比較之下，今次上層單位成交價反而平30萬元。代理透露，買家為上車客，於屋苑爆疫前已睇樓，至爆疫後才落實成交。

雖然原業主略低市價賣樓，惟賬面仍賺220萬元，持貨短短六年，物業升值近六成。有區內代理透露，現時麗晶花園業主普遍拒絕開門予客睇樓，而且亦無客敢去麗晶花園睇樓，但有不少準買家查詢屋苑減價情況，希望趁機買平貨，可惜的是未見業主大幅劈價。

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