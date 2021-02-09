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金沙中國「澳門倫敦人」首階段2月8日開幕　CEO：農曆年酒店入住率不錯（附圖集）

股市 13:32 2021/02/09

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金沙中國旗下「澳門倫敦人」於2月8日首階段開幕

澳門有限度恢復與內地免隔離通關以來，澳門賭收跌幅由去年中逾9成收窄至12月的66%。美資賭牌牌主金沙中國 （01928） 翻新金沙城中心而成的「澳門倫敦人」2月8日首階段開放，為疫情後首個開幕的大型項目。行政總裁王英偉在澳門倫敦人開幕儀式上指，內地建議「在地過年」，料仍有不少廣東遊客在新春期間到訪澳門，酒店入住率不錯。

他相信不少旅客會延遲出門日期，料年初四起才會有較多人流，並對下半年復甦樂觀。他重申，金沙正等候澳門政府有關賭牌的指示，公司會全力配合，包括增加投資及興建更多非博彩元素項目。

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澳門倫敦人首階段開放設施包括供應600間全套房的澳門倫敦人酒店、水晶金殿、全新餐廳及互動式倫敦主題景點，整個澳門倫敦人預計於2021年分階段完成，總投資額19億美元。

金沙2017年公布「澳門倫敦人」計劃，去年初曾宣布目標2020、21年分階段完成，但因應疫情，金沙在去年8月指出，雖然項目內酒店和配套設施均已準備就緒，但澳門酒店入住率仍偏低，會待訪澳旅客量明顯增長才決定確切開幕日期。

金沙主席Adelson辭世 澳門政府致哀、美國共和黨主要贊助人，可見【下一頁】

金沙澳門倫敦人概念圖

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澳門倫敦人內，金沙與其環球大使碧咸合作，由英國室內設計公司David Collins Studio設計「大衛．碧咸套房」，是澳門首個由名人打造、亦是碧咸在全球首次參與設計的酒店套房。

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編輯：麥德銘

港股 金沙中國有限公司（01928） 碧咸 倫敦

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