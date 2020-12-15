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金沙中國「澳門倫敦人」首階段明年2月開幕（附圖集）

股市 19:01 2020/12/15

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金沙中國公布，路氹金沙城中心翻新而成的澳門倫敦人將於明年分階段開幕。

澳門有限度恢復與內地免隔離通關以來，澳門賭收跌幅收窄，但近兩個月按年跌幅仍逾7成。美資賭牌牌主金沙中國 （01928） 公布，翻新金沙城中心而成的「澳門倫敦人」會在明年首季將會首階段開放，涉及設施包括供應600間全套房的澳門倫敦人酒店、水晶金殿、全新餐廳及互動式倫敦主題景點，整個澳門倫敦人預計於2021年分階段完成。

金沙2017年公布計劃，去年初曾宣布目標2020、21年分階段完成，但因應疫情，金沙在今年8月指出，雖然澳門倫敦人項目的酒店和配套設施均已準備就緒，但澳門酒店入住率仍偏低，會待訪澳旅客量明顯增長才決定確切開幕日期。

金沙澳門倫敦人概念圖

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金沙表示，投資額近20億美元的澳門倫敦人會在明年2月初舉行開幕典禮。

澳門倫敦人內，金沙與其環球大使碧咸合作，由英國室內設計公司David Collins Studio設計「大衛．碧咸套房」，是澳門首個由名人打造、亦是碧咸在全球首次參與設計的酒店套房。

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編輯：麥德銘

香港股票 金沙中國有限公司（01928） 碧咸 倫敦

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