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【藍月亮IPO】藍月亮6993暗盤升2成 一手賺1410元 明日掛牌又會點？

股樓投資 19:01 2020/12/15

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藍月亮（新上市編號：06993）明日掛牌表現有待揭盅，但似乎外界都不敢看得太樂觀，至少應該上市翻一倍無望。這隻被喻為年度必抽新股，何解招股前人人讚好，到上市前卻風向已改？或者跟近期市場有點關係，加上招股以來藍月亮亦被指估值過高，到底是否值得抽，又能否重演農夫山泉（09633）的上市神話？相信要拭目以待！

藍月亮6993派彩你有無份？ 專家教你升一成要放 ，想知詳情請按：【下一頁】

現且看看藍月亮的暗盤表現，根據富途交易平台顯示，暗盤以低於招股價開市，報13元，但很快扭轉局勢，最高曾升至19.4元，較招股價升47%，可惜後繼乏力，收市報15.98元，升21.4%，一手帳面賺1410元。

至於根據輝立交易平台暗盤收市價則略低，暗盤高開14%報15元，高見15.5元，低見14.5元，收市報15.32元，升16.4%，一手帳面賺1,080元。

藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？ ，想知詳情請按：【下一頁】

藍月亮是次公開發售部份錄得超額認購301倍，一手中籤率55%，抽20手才穩獲一手，並以招股上限13.16元定價。

藍月亮是內地洗衣液品牌，公司研發及產銷多款產品，涵蓋衣物清潔/個人/家居清潔護理三大品類。根據弗若斯特沙利文報告，於過去三年，藍月亮洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產品在其各自市場的市場份額均排名第一。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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