【歐洲疫情】歐洲第二波疫情拖累　H&M、Zara母公司銷售再錄下滑

▲ H&M、Zara等受累歐洲第二波疫情，銷售再錄下滑。

歐洲此前因大規模爆發第二波新冠肺炎疫情，多國重新進入封鎖。受各樣防控措施累，零售業再次受到打擊。瑞典時裝集團H&M、Zara母公司西班牙Inditex的季度銷售額再次大跌。其中，H&M上季銷售按年大跌22%；Inditex11月收入亦按年下跌19%，並於12月首10日下跌13%。

由於疫情反覆令經濟活動重啟過程遇阻，加上限聚等措施，消費者對服裝需求降低。一些在實體店內銷售的服裝亦因為已經經換季，失去了最佳的銷售時機。

此外，Inditex表示，目前其仍有8%的實體店在臨時關閉中，即使是營運中的商店，也要面對開放時間、人流控制等各種防疫限制。H&M上季總收入按年下跌了10%，公司於今年10月曾表示，明年會永久關閉約250家分店，佔其整體分店數目約5%。

目前，H&M有130家分店因疫情而關門，而且打算全面關停在德國及荷蘭的門店。該公司更稱，單看關店數目也未能反映實際情況，因為疫情防控措施下，即使仍有營業的分店，客流量也會大減。

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編輯︰侯景成