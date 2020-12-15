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【美國大選】普京文在寅恭賀拜登當選 仍需參眾兩院通過任命

環球政經 20:17 2020/12/15

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美國總統選舉經過選舉人團於周一（14日）投票確認，民主黨候選人拜登（Joe Biden）獲得306張選舉人票，共和黨的特朗普（Donald Trump）獲得232票。勝出者需要獲得270票或以上，因此選舉人團確定拜登當選。最終結果將在1月6日揭曉，屆時參眾兩院將會審視結果，若給予通過，將會由參議院議長—副總統彭斯（Mike Pence）宣讀結果。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在知悉選舉人團的投票結果後首次恭賀拜登當選，早前俄羅斯政府曾表示，應等待正式結果出爐後才恭賀勝選者。普京在賀詞中強調，雖然兩國存在一定差異，但他對兩國能合作解決世界上不同問題和挑戰有信心，並認為兩國均有責任維持全球的穩定性和安全性。

【美國大選】選舉人團投票結果確認拜登勝選 【下一頁

韓國總統文在寅也在同一日向拜登及候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）表示祝賀，這是文在寅第二次恭賀拜登。文在寅在信中提到希望在拜登上任後加深韓美合作，強化兩國的同盟關係，並希望雙方在實現朝鮮半島無核化保持永久性合作。

現時特朗普在多個州分嘗試挑戰選舉結果，並指出大選有舞弊之嫌，唯特朗普並未展示強而有力的證據，提出的訴訟大部分都被駁回。

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撰文 : 張健兒

選舉 文在寅 普京 特朗普 賀錦麗 拜登 彭斯 南韓 俄羅斯 美國

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