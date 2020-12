【美國疫情】白宮有官員據報 染新冠肺炎重症需截肢

美國疫情嚴峻之際,彭博社報道指,美國白宮最高級保安官員貝利(Crede Bailey)於9月患上新冠肺炎,目前仍在康復中心休養,但其右腳及小腿需要截肢,而且需支付龐大的醫療費用。報道指,貝利家人要求白宮隱瞞其病情,而美國總統特朗普(Donald Trump)亦從未公開承認貝利確診。

由於貝利病情相當嚴重,他的朋友Dawn McCrobie透過眾籌網站GoFundMe籌集資金,並描述貝利在對抗新冠肺炎的過程付出很大代價,其右腳及小腿最終需要截肢。

她指出,貝利現時於康復中心休養,需要支付長達兩個月以上的醫療費用,未來幾個月會裝上合適的義肢,暫時未知何時真正康復及回家。即使回到家後,貝利亦要適應因截肢而帶來的永久傷殘及重大改變。

McCrobie最後為貝利籌集逾3萬美元(約23.3萬港元)的康復資金。

兩名熟悉貝利情況的人士確認了McCrobie的朋友身份。但彭博社曾就貝利近況向她作查詢,但最終沒有回覆。

McCrobie其後於眾籌網站更新信息,表示「根據貝利的意願希望所有人不要向傳媒披露此事,讓傳媒『自圓其說』」(Per Crede’s wishes, please let the media tell their story without your input )。

事實上,貝利為白宮安全辦公室負責人,該辦公室負責各人進入白宮的認證工作,亦與美國特勤局在白宮保安措施方面有密切聯繫。

貝利同時被視為特朗普的堅定支持者之一。但特朗普多次於新冠肺炎疫情爆發初期、直至他確診前,都重複削弱及輕視新冠肺炎的風險。

目前醫護界仍然不斷研究新冠肺炎損害身體的嚴重程度,由於病毒會攻擊血液循環系統,因此最嚴重的後果可能會導致失血或致命性血栓。

責任編輯:郭麗明