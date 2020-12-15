【iBond快滿月】iBond再破頂　專家拆解受大戶套息盤追捧

▲ iBond明天掛牌满月，今天再創上市新高，逆市勁彈收報104元。

通脹掛鈎債券iBond （04239） 升勢停不了，今天（12月15日）再破頂，升0.14%，收報104元，盤中交易更高見104.15元，再創上市新高。專家指有機構大戶追貨，主因憧憬本港疫後通脹重燃，料2022年消費物價指數（CPI）錄得逾2%升幅，跑贏iBond「包底息」兩厘。專家建議散戶放長綫釣大魚，長揸3年，博通脹重臨，以浮息計價的回報更高。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享拆解iBond受捧，主因零息環境下，機構大戶爭相套息冀賺息差，畢竟以現時外滙基金的3年期票據，二手票息乍現0.2厘低位，且處於低水平已持續數月；反觀iBond有兩厘「墊底息」支持。

放長綫釣大魚 博通脹重臨賺浮息

至於iBond在銀行的埸外交易（OTC）報價也保持高企，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應指，銀行今天的參考價約103.85元。

iBond明天（16日）在港交所 （00388） 掛牌一個月，債價最低曾見102.6元。ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈料，上月CPI再呈負數，受去年豬肉漲價等高基數效應及第4波新冠疫情來襲，相信本港將連續5個月陷通縮，但今年全年仍為正數，微升0.2%。明年料錄1.5%升幅，2022年則為1.9%

至於澳新銀行（ANZ）更料，今年整年本港CPI罕有報負0.1%；惟明年將負轉正，回升1.3%，2022年升2.5%。若兩年後CPI錄得逾2%漲幅，將較iBond「保底息」兩厘為高。

如以現價iBond最高曾見104.15元，抽中4手的擁躉（每手1萬元，且以票面值100元計），帳面勁賺1,660元，無疑可以開心過肥年。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源