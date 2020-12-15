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【虛擬保險】OneDegree拓內地寵物保障互助平台 發掘亞洲財產意外險合作

股市 18:24 2020/12/15

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OneDegree與壁虎互助成為策略性伙伴，發展內地寵物保障互助平台。（網頁圖片）

虛擬保險公司OneDegree宣布，與內地其中一間最大的網上互助平台「壁虎互助」成為策略性伙伴，雙方將共同在內地市場發展寵物保障產品，未來將合作在內地及亞洲區內發掘財產及意外保險產品的合作機遇。

緊接今次合作，OneDegree及壁虎互助將會發展，內地首個針對寵物保障的互助平台，而壁虎互助將會負責管理及分銷平台。

OneDegree聯合創辦人梁德源表示，是次合作是公司在內地發展的黃金機會，而且中國是亞洲其中一個最蓬勃的市場拓展。他續指，OneDegree帶來產品知識，而壁虎互助的優勢則在於與多間領先企業建立及維持良好關係，當中包括：螞蟻集團、新浪、小米 （01810） 及蘇寧等。

壁虎互助成立於2015年，目前提供健康及財產保障產品，已累積處理逾2億元人民幣索償；同時向其他企業的網絡互助平台提供第三方管理，例如支援支付寶相互保，相互保現已擁有超過1億註冊用戶。

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編輯：趙穎妍

保險公司 虛擬保險 保險產品 中國 亞洲 小米 支付寶 產品 意外保險

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