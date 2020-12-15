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【租樓理財】只要肯講價　隨時有驚喜　租金平市價一成　進駐大坑半山

股樓投資 18:17 2020/12/15

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疫情肆虐，雖然樓價未有大跌，但租金回落不少，即使市區靚盤，又或豪宅盤，租金均見下跌。遇上這樣的市況，不少租客趁機尋覓「筍貨」，只要大膽講價，隨時獲業主減租逾一成。 

香港置業黃英偉說，位於大坑半山的龍華花園，剛錄低市價一成的租賃成交，屋苑1座低層F室，三房套間隔，望山景，實用面積694平方呎，月租原叫價35,000元，放租約一個月，即獲外區客接洽，終減租4,000元，即逾一成，以約31,000元租出，實用呎租44.7元，低市價約一成。

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【租樓理財】情侶鋤租成功　低市價租浪澄灣　享高層全海景　嘆二人世界【下一頁 

資料顯示，原業主於2010年11月，以約889萬元購入上述單位，以月租31,000元計，現享逾4厘的租金回報。據了解，租客心儀屋苑環境清靜，景觀開揚，睇樓兩次，便決定承租。 

龍華花園位於大坑半山大坑徑25號，於1986年5月開始入伙，建有2座住宅大樓，提供396個單位，實用面積由694平方呎起，至最大976平方呎。龍華花園設多達4百個車位，同時設有21M專線小巴站，往返銅鑼灣。 

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撰文 : 黃卓賢

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