  • 16°C
香港時間 : 20201215日 (二) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【求職網調查】 畢業生平均月薪港幣16,077元 近半對前景悲觀

環球政經 18:15 2020/12/15

分享：

畢業生對前景悲觀

疫情下就業氣氛欠佳，應屆畢業生在這個時候投身社會，成為打工仔一族，可能更感到前路茫茫。求職網站JobsDB於今年8至10月訪問了共1,197名本地大學生及畢業生，根據《2020年大專生就業狀況調查報告》，近半受訪者對發展前景感到悲觀，比去年增加兩成。

    點擊圖片放大

86% 畢業生畢業後3個月內獲首份工作

雖然畢業生對前景不樂觀，不過畢實際就業情況其實不差，86% 畢業生於畢業後3個月內獲得首份工作，與去年相比數字相約，部分更於完成最後一個學期前（52%）已獲取錄；半數畢業生經歷4次或以上的求職面試才獲受聘，比去年上升5%﹔而今年只有60% 未畢業的大專生考慮搵長工，比去年減少一成，計劃進修的學生則有18%，比去年增加8%，顯示疫情下他們或傾向進一步裝備自己才投身職場。

中企協會推「青春試翼‧大學畢業生啟航計劃」 提供逾2000個空缺:【下一頁

平均薪酬微跌；較少人滿意首份工作

 

年度大專畢業生首份工作的平均月薪為港幣16,077元，較去年調查的港幣16,692元稍降約3.7%，錄得連續兩年下跌。「薪酬及福利」繼續成為畢業生對首份工作滿意度高的主因，佔當中近2成（19.5%），同時也高踞不滿意首份工作原因的榜首，佔當中30%。工作與興趣是否吻合（15.3%）、跟上司與同事之間的關係（13%）亦是滿意首份工作的主要原因；相反，缺乏發展機會及在職培訓（15%）、及工作與興趣不符（11%）都令畢業生未能滿意首份工作。

 

深圳公務員首次招募港澳人士  5職位均要求為應屆畢業生：【下一頁

 

醫療及製藥成最高（畢業生）起薪點行業

 

醫療及製藥的平均（畢業生）起薪點為$20,050港元，成為最高薪行業，薪酬水平也比去年上升了4%，其次為屋宇建築及建造行業，起薪點為$18,500港元，較去年上升3%,

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽

上一篇文章

【租樓理財】只要肯講價　隨時有驚喜　租金平市價一成　進駐大坑半山

下一篇文章

南韓國會通過《禁止散發反朝傳單法》　違者須面臨罰款或處以有期徒刑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股