【求職網調查】 畢業生平均月薪港幣16,077元 近半對前景悲觀

畢業生對前景悲觀

疫情下就業氣氛欠佳，應屆畢業生在這個時候投身社會，成為打工仔一族，可能更感到前路茫茫。求職網站JobsDB於今年8至10月訪問了共1,197名本地大學生及畢業生，根據《2020年大專生就業狀況調查報告》，近半受訪者對發展前景感到悲觀，比去年增加兩成。

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86% 畢業生畢業後3個月內獲首份工作

雖然畢業生對前景不樂觀，不過畢實際就業情況其實不差，86% 畢業生於畢業後3個月內獲得首份工作，與去年相比數字相約，部分更於完成最後一個學期前（52%）已獲取錄；半數畢業生經歷 4次或以上的求職面試才獲受聘，比去年上升5%﹔而今年只有60 % 未畢業的大專生考慮搵長工，比去年減少一成，計劃進修的學生則有 18%，比去年增加8%， 顯示疫情下他們或傾向進一步裝備自己才投身職場。

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平均薪酬微跌；較少人滿意首份工作

年度大專畢業生首份工作的平均月薪為港幣16,077元，較去年調查的港幣16,692元稍降約3.7%，錄得連續兩年下跌。「薪酬及福利」繼續成為畢業生對首份工作滿意度高的主因，佔當中近2成（19.5%），同時也高踞不滿意首份工作原因的榜首，佔當中30%。工作與興趣是否吻合（15.3%）、跟上司與同事之間的關係（13%）亦是滿意首份工作的主要原因；相反，缺乏發展機會及在職培訓（15%）、及工作與興趣不符（11%）都令畢業生未能滿意首份工作。

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醫療及製藥成最高（畢業生）起薪點行業

醫療及製藥的平均（畢業生）起薪點為$20,050港元，成為最高薪行業，薪酬水平也比去年上升了4%，其次為屋宇建築及建造行業，起薪點為$18,500港元，較去年上升3%,

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責任編輯：翁嘉陽