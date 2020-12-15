【恒指三萬】滙豐私銀：互聯網平台監管長綫有利　恒指明年底睇29970點

▲ 滙豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲料明年環球經濟現「周期性復甦」，予美股及亞洲股票「增持」評級

阿里巴巴 （09988） 、閱文 （00772） 被指違反《反壟斷法》，齊遭罰款50萬元人幣，再揭示監管風險。多隻科技互聯網股在政策陰霾困擾下，近日股價均受壓，焦點股ATM（阿里巴巴 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ）連續兩日下跌。不過，滙豐私人銀行相信，政策監管長遠對行業有利，又謂環球將陷低增長環境，屬於科技等增長股仍有吸引力。

滙豐私人銀行董事及北亞首席市場策略師何偉華表示，難料監管部門執行《反壟斷法》罰款之舉會對互聯網板塊影響多久，但強調政策監管有利互聯網行業長遠發展，皆因法規更為完善下，不明朗因素亦能消退。

他並稱，環球經濟雖有望漸漸復甦，惟各國政府目前借貸水平甚高，意味加稅壓力存在，故預期環球經濟整體尚處低增長格局，在此背景下互聯網等增長股長遠吸引力仍然較大。

對於整體股市，滙豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲指隨著疫苗快將面世，明年環球經濟料見「周期性復甦」，加上美國續處「零息環境」，遂予美股及亞洲股票「增持」評級，其中特別看好中資股、南韓股，以及新加坡股票。

范卓雲補充，標指市盈率已高達20多倍，反觀亞洲股市整體估值卻只有約14至15倍，「這個折讓帶來相當吸引的投資機會，亞洲股市有估值擴張空間」。而考慮到中資股佔恒指成份愈來愈重，在內地零售消費等領域表現正在改善的前提下，她估計恒指明年盈利增長達18%，並予恒指明年底升至29970點的目標價。

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編輯：莫亦熙