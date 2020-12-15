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【自動駕駛】亞馬遜旗下公司Zoox　全自動無人駕駛的士正式亮相

科技 19:15 2020/12/15

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亞馬遜在今年6月收購自動駕駛初創公司Zoox，並終於在昨（14日）正式宣布，由Zoox所研發的全自動無人駕駛的士robotaxi正式登場。

亞馬遜在今年6月收購自動駕駛初創公司Zoox，並終於在昨（14日）正式宣布，由Zoox所研發的全自動無人駕駛的士robotaxi正式登場，而這款無人駕駛的士目前已在拉斯維加斯、福斯特及三藩市等城市進行測試。

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Zoox是次打造全自動無人駕駛的士目的是，希望可藉助自動駕駛，來減少人為駕駛的事故。Zoox行政總裁Aicha Evans表示，他們將在各個城市推出公共運輸行動服務（Mobility-as-a-Service），來改變乘客的經驗，同時建立一個環保與安全的交通解決方案。

而是次登場的robotaxi並非借用其它車種，而是全由Zoox打造的自動駕駛汽車。robotaxi外觀像是湖水綠色的麵包車，最多可容納4個人，車長只有3.63米。值得一提的是，robotaxi充電一次可連續行走16小時。

Zoox表示，結合四輪轉向功能，車輛將能夠進行精確的操控，例如路邊取貨、迴轉等，時速最高可達120公里。至於在安全技術方面，robotaxi頂部有6個激光雷達定位器 ，以及多個雷達感測器和攝像頭 ，提供了270度的視野，消除視線死角。而傳感器發生故障時，也提供了備用系統，感測器可讓車輛可以看到最遠150米以外的物件。

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【Tesla對手】福特新電動車Mach-E　續航力直逼Tesla

責任編輯：曾曉汶

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