【樓市故事】孝順仔為方便父母去買餸 708萬買咗個香港仔私樓2房 自己繼續住公屋

「上車難」很多港人面對的難題，不少年輕人上車要靠父母幫助才成功置業，近年「靠父幹」、「靠母幹」的上車個案不斷。不過凡事也有例外，樓市也不時出現子女為父母置業的個案，最近一名孝順仔就斥資708萬元，為父母購入香港仔金豐大廈的兩房單位。

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美聯物業助理聯席董事丘松原表示，香港仔物業樓價吸引，故有同區自置公屋戶買家，斥資708萬元購入香港仔市中心的金豐大廈一個實用面積450平方呎的單位予父母居住，以便購物起居。

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丘松原稱，剛成交單位位於金豐大廈為極高層B室單位，實用面積約為450平方呎，為兩房間隔。原業主叫價約738萬元，議價後減價約30萬元，以708萬元市價承接，折合實用呎價約為15,733元。據悉，買家現住南區自置公屋單位，因父母年長及需每天到香港仔買餸及起居，所以決定買入單位讓父母居住，而自己則留在公屋單位自住。

原業主於1997年2月份以約260萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約448萬元，物業升值約172%。

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記者：陳詠妍