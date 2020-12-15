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【蘋果股價】蘋果代工廠緯創印度廠房暴動　或累蘋果印度布局

股市 17:49 2020/12/15

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【蘋果股價】蘋果代工廠緯創印度廠房暴動　或累蘋果印度布局

近年中美關係急促惡化，加上中國勞動成本上升，不少製造商已遷出中國。蘋果公司也要求代工廠商前往印度設廠，分散供應鏈。然而，蘋果代工廠商緯創（ Wistron Corp）印度廠房發生暴動，可能令蘋果在印度市場的布局受挫。

緯創位於印度南部城市Kolar的廠房周末發生暴動，廠房設備遭破壞、數以千計的Phone和手提電腦被搶走。印度媒體報道，逾150人被捕。緯創估計損失高達2億元新台幣（約710萬美元），正努力盡早恢復運作。緯創表示，示威者並非廠內員工，有可能受僱於職業介紹所，目前還不清楚誰該負責支付薪資給他們。

大摩分析員指出，事件對今年基本面的影響應該有限。不過，該行密切關注生產線中斷的時間會有多久；事件之後，緯創與蘋果的關係會否改變；以及緯創第二階段的產能擴充進度如何。

有分析指出事件對蘋果來說，可能意味公司需面臨更大範圍地緣政治挑戰。蘋果的iPhone、iPad長期由緯創、鴻海等代工廠在中國製造。然而，中美貿易戰以來，依賴中國這個單一製造基地的風險與成本大為增加。

另外，今次事件反映了製造商考慮將其生產線移出中國的潛在風險。無可否認，中國擁有最穩定的勞動力市場，支持該國成為最大的製造中心。

相關文章：【iPhone增產】蘋果明年上半年擬增iPhone產量3成　舜宇升近3%、富智康升5%

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編輯：吳敏芳

 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 政治 貿易 貿易戰 中美關係 中國 印度 iPad iPhone

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