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【2021展望】光大新鴻基予恒指明年目標29000點 薦3板塊6大港股為首選

股樓投資 18:59 2020/12/15

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光大新鴻基對2021年全球經濟持審慎樂觀的態度，預計因本年度的低基數及疫苗推出，故明年經濟會出現V型反彈。配合亞洲早前共同簽署規模龐大的 《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），該行認為2021年亞洲將會是全球經濟的領頭羊，在美元走弱的形勢下，資金將流入亞洲，尤其是新興經濟市場。

【2021展望】花旗估內地科網股 明年增長靠4大動力 薦4大相關股為行業首選  詳情請看【下一頁

【騰訊700】 反壟斷處罰影響有限 國泰君安維持閱文「買入」評級   詳情請看【下一頁

港股方面，光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為恆指明年可再度挑戰29,000點，而低位則於約24,000點水平。國企指數明年目標則是11500點，上證目標則是3700點。該行指，明年可留意3大板塊，包括有公路股、新能源材料股及消費股。因今年受疫情影響，公路股估值較低，但隨疫情緩和及國策支持，明年走勢樂觀；內地目標於2060年達致碳中和，以及推出一系列新能源車優惠政策都將有利新能源材料股；消費股則因看好其受惠於內循環政策。

光大新鴻基2021年6大首選股份一覽：

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近月，內地對科技公司的取態漸趨嚴厲，更推出《反壟斷法》等的法規，但該行認為實質影響不大，更多是心理上的影響。該行指，大型科技公司的優勢不是中小型科技公司能輕易追上，所以仍傾向選擇大型的科技股，預計明年科技股將會於區間運行，並料未來類似規管將會陸續出台。

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撰文 : 趙家盈

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