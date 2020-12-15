【理財熱話】夫婦擁千萬資產愁不夠退休儲備　網民：擔心不夠唯有繼續做

不少人勞碌大半生，都想有一個舒適的退休生活，有網民最近出帖指，有一對夫婦朋友打算4至5年後退休，他們的兒子到時亦理應大學畢業，兩人的積蓄加上退休金預計有約1,000萬元。從金額來看似乎沒有不妥，惟出帖者提到，有另一對夫婦朋友10年前已退休，沒有孩子，早前曾透露過兩人每月需要共4萬元開支，令到準備退休的朋友擔心退休儲備不足。

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出帖者就此事出帖，問一眾網民有何看法。有網民關心的是該準備退休的夫婦現時每月的開支，以及有否其他收入，「如果咁都計唔到，都係唔好退休住。」另有網民直指：「擔心唔夠就唯有繼續做。」認為很難定義退休儲備是否足夠，人人不同，若退休後，每月需4萬元開支，或因當事人仍有父母要供養，或者是願意花費很多在名貴保健品。

有人則認為退休後的每月開支未必需要4萬元，「退了休仍需要每月4萬支出，咁1,000萬當然唔夠。但有必要用咁多嗎？減半，每月用2萬，那就可用上40年。自己睇餸食飯。1,000萬都唔夠退休嘅話，好多人都唔使退了....」有網民表示同意：「無錯，唔計自住樓，有幾多人有1,000萬呀。」

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責任編輯：楊子瑩