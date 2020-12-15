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【聖誕節】奧海城設「POP Gallery」　線上線下零售新平台

商業 17:36 2020/12/15

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信和集團夥拍快閃體驗平台PopSquare於奧海城開設彈性線上 x 線下零售新概念平台「POP Gallery」。

適逢聖誕佳節，相信不少人都有挑選聖誕禮物的煩惱。信和集團夥拍快閃體驗平台PopSquare於奧海城開設彈性線上 x 線下零售新概念平台「POP Gallery」，利用人工智能大數據分析並預測潮流趨勢，以「Gift for Him Gift for Her」為題，藉人工智能系統嚴選一系列適合當聖誕禮物的產品。

【聖誕節】新城市廣場夥社企合廠設期間限定店　逾40款禮品支援婦女就業

由即日起至1月3日，奧海城2期地下設置了POP Gallery。是次引入的商品，包括知名天然美容護膚品牌Fresh限量版節日套裝、來自波蘭的DIY環保紙板玩具KOKO Cardboards、以及多件由PopRank大數據搜羅的外國潮物。

今次更與社企木一番合作，提供優質環保木工椅及擺設，配合POP green的室內觀賞植物及聖誕裝飾，於POP Gallery打造一個溫暖的節日氣氛，同時教育大家環保再造的理念。

客人可以從智能快閃車上的螢幕得到產品資料同時能親身試用及感受，並能透過螢幕與手機互動進行線上購買，可以一次過購買多個品牌的不同產品。於POP Gallery自助一站式訂購後，更提供送貨服務。

【聖誕節】利園區設迪士尼卡通佈置　兼售15周年限定米奇米妮精品

責任編輯：蘇穎琪

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

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