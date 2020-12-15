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【人民幣】明年人民幣會否先高後低　市場看法分歧大（附每季目標價）

Hot Talk 19:12 2020/12/15

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雖然外資大行「鬥牛」爭相調升人民幣來年預測，但卻對走向會否於上半年見頂呈大分歧。

外資近日「鬥牛」爭相上調人民幣來年預測，但專家對人幣明年走勢會否先升後跌呈大分歧，當中歐資及澳資大行齊料人幣將保持穩中緩升勢頭。不過，有英資大行唱反調，預計明年上半年人幣已見頂，下半年將回吐整固。明年底最牛預估是花旗的6算，意味人民幣潛在漲幅逾8%。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧剛大幅上調人幣明年底目標價，由6.3升至6算。

圖看財金界專家對在人民幣岸價未來最新目標價預估︰

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ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈認為，內地新公布11月份數據較預期好，如反映三頭馬車的消費零售項目等，維持明年內地經濟增長7%的預測，較今年GDP僅升1.7%的增幅為大。而內地疫後經濟趨穩，亦有利人幣滙價在反覆中穩升，遂料今年底在岸價兌美元稍回調至6.7，明年首季見6.6，及至明年底挑戰6.3新高 。

澳新銀行（ANZ）亦料，在岸價及離岸價將在波動中偏強，按季拾級緩升，由今年底見6.5，到明年底見6.3。

不過，渣打中國宏觀策略部主管劉潔料明年上半年人幣滙價見頂，維持明年走向先高後低，第2季高見6.3，及至明年底反覆回軟至6.45，因上半年已透支內地經濟疫後獨升的優勢，下半年開始全球因疫苗普及化，歐美等續呈復甦勁彈勢態。

滙豐私銀︰明年首季6.45 再升空間有限

至於滙豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲說，歐美及內地等主要經濟體將帶動全球經濟復甦，料明年人幣企穩於6.6水平。她解釋，明年上半年人幣有空間再轉強，首季尾有望升至6.45，而年中則為6.4，但認為再大升空間有限，因內地不樂見人幣大幅升值影響出口，為經濟復甦帶來負面影響。

談及人幣國際化，范卓雲預料，在內地「十四五規劃」期間，將再有新政策推動人幣國際化，包括進一步開放資本市場、鼓勵外資進入等。她又認為，目前美元仍是全球流通量最大及最主要的儲備貨幣，反觀人幣仍未達致資本帳自由兌換，因此暫難威脅美元的地位。

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記者︰曾桂芬

欄名 : 人民幣

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