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【人民幣】明年人民幣會否先高後低　市場看法分歧大

Hot Talk 17:32 2020/12/15

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雖然外資大行「鬥牛」爭相調升人民幣來年預測，但卻對走向會否於上半年見頂呈大分歧。

年關將至，中港跨境流動性漸緊張，離岸拆息挾升。據財資市場公會今天（12月15日）的定價盤顯示，現時半年及一年拆息皆已超逾3厘，6個月為3.03厘，一年更急升至3.14厘。業界指主因是市場對人幣資產需求旺，令市面呈水緊。

另一方面，外資雖「鬥牛」爭相上調人民幣來年預測，但專家對人幣明年走勢會否先升後跌呈大分歧，當中歐資及澳資大行齊料人幣將保持穩中緩升勢頭。惟亦有英資大行唱反調，預計明年上半年人幣已見頂，下半年將回吐整固。

ING︰年底回調至6.7 明年底挑戰6.3

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈認為，內地新公布11月份數據較預期好，如反映三頭馬車的消費零售項目等，該行暫維持明年內地經濟呈7%增長，較今年GDP僅升1.7%的增幅為大。而內地疫後經濟趨穩，亦有利人幣滙價在反覆中穩升，遂料今年底在岸價兌美元稍回調至6.7，明年首季見6.6，及至明年底挑戰6.3新高 。

同樣，澳新銀行（ANZ）亦料，在岸價及離岸價將在波動中偏強，按季拾級緩升，由今年底見6.5，到明年底見6.3。

不過，渣打中國宏觀策略部主管劉潔今早在記者會重申，料明年上半年人幣滙價見頂，維持明年走向先高後低，第2季高見6.3，及至明年底反覆回軟至6.45，主要是上半年已透支內地經濟疫後獨升的優勢，下半年開始全球因疫苗普及化，歐美等續呈復甦勁彈勢態。

滙豐私銀︰明年首季6.45 再升空間有限

至於滙豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲，在2021年投資展望網上發布會上說，歐美及內地等主要經濟體將帶動全球經濟復甦，料明年人幣企穩於6.6水平。她解釋，明年上半年人幣有空間再轉強，首季尾有望升至6.45，而年中則為6.4，但認為再大升空間有限，因內地不樂見人幣大幅升值影響出口，為經濟復甦帶來負面影響。

談及人幣國際化，范卓雲預料，在內地「十四五規劃」期間，將再有新政策推動人幣國際化，包括進一步開放資本市場、鼓勵外資進入等。她又認為，目前美元仍是全球流通量最大及最主要的儲備貨幣，反觀人幣仍未達致資本帳自由兌換，因此暫難威脅美元的地位。

此外，人民幣滙價最近每當上衝至6.5心理大關屢遇阻力，而今早人民銀行超額續做9,500億元人民幣中期借貸便利（MLF），據路透數據顯示，此操作創下有紀錄以來最高。正因巨額天量放水，令在岸價今午收盤回軟，報6.5446。

要是以明年底最牛預估是花旗的6算，即一年後滙價有望由現滙的6.5446，呈逾8%潛在漲幅。大好友是花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧，剛大幅上調人幣明年底目標價，由6.3升至6算。

以下是財金界專家對在岸價未來最新目標價預估︰

今年底目標價︰

  • 6.50︰花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧、滙豐、高盛、澳新及麥格理
  • 6.55︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔、東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥
  • 6.70︰ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈、南洋商業銀行經濟及策略研究主管卓亮
  • 6.77︰中信銀行（國際）首席經濟師廖群

明年首季目標價︰

  • 6.40︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔
  • 6.45︰滙豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲、澳新銀行
  • 6.60︰ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈

明年第2季目標價︰

  • 6.30︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔
  • 6.40︰滙豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲、澳新銀行
  • 6.50︰ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈

明年第3季目標價︰

  • 6.35︰澳新銀行
  • 6.40︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔
  • 6.45︰ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈

明年底目標價︰

  • 6.00︰花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧於12月14日回應本報查詢指︰人民銀行希望逐步退出寛鬆政策，而內地與其他先進地區仍有明顯息差優勢，預期仍會吸引資本持續流入，支持人民幣。雖然人行或不希望人幣大幅升值，但由於受到與美國首階段貿易協議的限制，人行干預滙率的能力受限，或會鼓勵資本流出，令ODI及QDII計劃受惠。預期大量資本仍會泊於中國，以享受較高收益率及人民幣升值，資本流入將仍會明顯持續多於資本流出，遂預計2021年中人民幣或升值至6.3，明年底或可見6.0
  • 6.20︰星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，拜登掌舵後，料加碼谷經濟，變相令財赤惡化，累美元走弱，明年恐失守90大關，間接利好人民幣中長綫前景
  • 6.25︰摩根大通中國首席經濟學家朱海斌、光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文，以及野村外滙市場策略環球主管陳立偉於12月9日認為，美國財政赤字嚴重，加上經濟復甦或不如預期，導致聯儲局可能需推出更多刺激措施，令美元走弱。而拜登上場令市場憧憬或會取消對華關稅，及資本繼續流入，有利人民幣表現，預期人幣兌美元2021年會進一步升值，大部分升幅將在上半年發生，明年底目標為6.25
  • 6.30︰ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈、高盛及澳新銀行
  • 6.45︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔
  • 6.50︰東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤

2022年首季目標價︰

  • 6.25︰澳新銀行

2022年第2季目標價︰

  • 6.20︰澳新銀行

2022年底目標價︰

  • 6.50︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

2023年底目標價︰

  • 6.60︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

2024年底目標價︰

  • 6.65︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 人民幣

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