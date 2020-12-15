【人民幣】明年人民幣會否先高後低　市場看法分歧大

▲ 雖然外資大行「鬥牛」爭相調升人民幣來年預測，但卻對走向會否於上半年見頂呈大分歧。

年關將至，中港跨境流動性漸緊張，離岸拆息挾升。據財資市場公會今天（12月15日）的定價盤顯示，現時半年及一年拆息皆已超逾3厘，6個月為3.03厘，一年更急升至3.14厘。業界指主因是市場對人幣資產需求旺，令市面呈水緊。

另一方面，外資雖「鬥牛」爭相上調人民幣來年預測，但專家對人幣明年走勢會否先升後跌呈大分歧，當中歐資及澳資大行齊料人幣將保持穩中緩升勢頭。惟亦有英資大行唱反調，預計明年上半年人幣已見頂，下半年將回吐整固。

ING︰年底回調至6.7 明年底挑戰6.3

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈認為，內地新公布11月份數據較預期好，如反映三頭馬車的消費零售項目等，該行暫維持明年內地經濟呈7%增長，較今年GDP僅升1.7%的增幅為大。而內地疫後經濟趨穩，亦有利人幣滙價在反覆中穩升，遂料今年底在岸價兌美元稍回調至6.7，明年首季見6.6，及至明年底挑戰6.3新高 。

同樣，澳新銀行（ANZ）亦料，在岸價及離岸價將在波動中偏強，按季拾級緩升，由今年底見6.5，到明年底見6.3。

不過，渣打中國宏觀策略部主管劉潔今早在記者會重申，料明年上半年人幣滙價見頂，維持明年走向先高後低，第2季高見6.3，及至明年底反覆回軟至6.45，主要是上半年已透支內地經濟疫後獨升的優勢，下半年開始全球因疫苗普及化，歐美等續呈復甦勁彈勢態。

滙豐私銀︰明年首季6.45 再升空間有限

至於滙豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲，在2021年投資展望網上發布會上說，歐美及內地等主要經濟體將帶動全球經濟復甦，料明年人幣企穩於6.6水平。她解釋，明年上半年人幣有空間再轉強，首季尾有望升至6.45，而年中則為6.4，但認為再大升空間有限，因內地不樂見人幣大幅升值影響出口，為經濟復甦帶來負面影響。

談及人幣國際化，范卓雲預料，在內地「十四五規劃」期間，將再有新政策推動人幣國際化，包括進一步開放資本市場、鼓勵外資進入等。她又認為，目前美元仍是全球流通量最大及最主要的儲備貨幣，反觀人幣仍未達致資本帳自由兌換，因此暫難威脅美元的地位。

此外，人民幣滙價最近每當上衝至6.5心理大關屢遇阻力，而今早人民銀行超額續做9,500億元人民幣中期借貸便利（MLF），據路透數據顯示，此操作創下有紀錄以來最高。正因巨額天量放水，令在岸價今午收盤回軟，報6.5446。

要是以明年底最牛預估是花旗的6算，即一年後滙價有望由現滙的6.5446，呈逾8%潛在漲幅。大好友是花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧，剛大幅上調人幣明年底目標價，由6.3升至6算。

以下是財金界專家對在岸價未來最新目標價預估︰

今年底目標價︰

6.50︰ 花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧、滙豐、高盛、澳新及麥格理

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧、滙豐、高盛、澳新及麥格理 6.55︰ 渣打中國宏觀策略部主管劉潔、東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥

渣打中國宏觀策略部主管劉潔、東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥 6.70︰ ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈、南洋商業銀行經濟及策略研究主管卓亮

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈、南洋商業銀行經濟及策略研究主管卓亮 6.77︰中信銀行（國際）首席經濟師廖群

明年首季目標價︰

6.40︰ 渣打中國宏觀策略部主管劉潔

渣打中國宏觀策略部主管劉潔 6.45︰ 滙豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲、澳新銀行

滙豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲、澳新銀行 6.60︰ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈

明年第2季目標價︰

6.30︰ 渣打中國宏觀策略部主管劉潔

渣打中國宏觀策略部主管劉潔 6.40︰ 滙豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲、澳新銀行

滙豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲、澳新銀行 6.50︰ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈

明年第3季目標價︰

6.35︰ 澳新銀行

澳新銀行 6.40︰ 渣打中國宏觀策略部主管劉潔

渣打中國宏觀策略部主管劉潔 6.45︰ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈

明年底目標價︰

6.00︰ 花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧於12月14日回應本報查詢指︰人民銀行希望逐步退出寛鬆政策，而內地與其他先進地區仍有明顯息差優勢，預期仍會吸引資本持續流入，支持人民幣。雖然人行或不希望人幣大幅升值，但由於受到與美國首階段貿易協議的限制，人行干預滙率的能力受限，或會鼓勵資本流出，令ODI及QDII計劃受惠。預期大量資本仍會泊於中國，以享受較高收益率及人民幣升值，資本流入將仍會明顯持續多於資本流出，遂預計2021年中人民幣或升值至6.3，明年底或可見6.0

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧於12月14日回應本報查詢指︰人民銀行希望逐步退出寛鬆政策，而內地與其他先進地區仍有明顯息差優勢，預期仍會吸引資本持續流入，支持人民幣。雖然人行或不希望人幣大幅升值，但由於受到與美國首階段貿易協議的限制，人行干預滙率的能力受限，或會鼓勵資本流出，令ODI及QDII計劃受惠。預期大量資本仍會泊於中國，以享受較高收益率及人民幣升值，資本流入將仍會明顯持續多於資本流出，遂預計2021年中人民幣或升值至6.3，明年底或可見6.0 6.20︰ 星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，拜登掌舵後，料加碼谷經濟，變相令財赤惡化，累美元走弱，明年恐失守90大關，間接利好人民幣中長綫前景

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，拜登掌舵後，料加碼谷經濟，變相令財赤惡化，累美元走弱，明年恐失守90大關，間接利好人民幣中長綫前景 6.25︰ 摩根大通中國首席經濟學家朱海斌、光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文，以及野村外滙市場策略環球主管陳立偉於12月9日認為，美國財政赤字嚴重，加上經濟復甦或不如預期，導致聯儲局可能需推出更多刺激措施，令美元走弱。而拜登上場令市場憧憬或會取消對華關稅，及資本繼續流入，有利人民幣表現，預期人幣兌美元2021年會進一步升值，大部分升幅將在上半年發生，明年底目標為6.25

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌、光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文，以及野村外滙市場策略環球主管陳立偉於12月9日認為，美國財政赤字嚴重，加上經濟復甦或不如預期，導致聯儲局可能需推出更多刺激措施，令美元走弱。而拜登上場令市場憧憬或會取消對華關稅，及資本繼續流入，有利人民幣表現，預期人幣兌美元2021年會進一步升值，大部分升幅將在上半年發生，明年底目標為6.25 6.30︰ ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈、高盛及澳新銀行

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈、高盛及澳新銀行 6.45︰ 渣打中國宏觀策略部主管劉潔

渣打中國宏觀策略部主管劉潔 6.50︰東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤

2022年首季目標價︰

6.25︰澳新銀行

2022年第2季目標價︰

6.20︰澳新銀行

2022年底目標價︰

6.50︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

2023年底目標價︰

6.60︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

2024年底目標價︰

6.65︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源