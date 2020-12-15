【香港經濟】香港第三季本地居民總收入按年跌2%

▲ 收入方面，以市價計算，第三季香港本地居民總收入按年跌2%至7,431億元。扣除價格變動的影響後，按年下跌1.7%。

政府統計處今（15日）發布第三季本地居民總收入（GNI）初步統計數字。同樣以市價計算，香港第3季本地居民總收入按年跌2%至7,431億元，相對同期本地生產總值（GDP）跌2.9%至6,983億元，GNI多出448億元，相當於GDP的6.4%，反映投資淨流入。

若扣除其間價格變動的影響後，第三季香港本地居民總收入較上年同期實質下跌1.7%，而本地生產總值在同季實質下跌3.5%。

第三季初次收入總流入按年跌8.9%至4,017億元，相當於第三季GDP的57.5%。就投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益按年跌3.7%，反映部分本地大型企業在外地的直接投資收益有所下降。證券投資收益按年跌1.6%，為本地投資者從非本地長期債務證券獲取的利益收益減少所致。

另一方面，第三季初次收入流出按年跌11.2%至3,570億元，相當於第三季GDP的51.1%。以投資收益流出的組成部分而言，直接投資收益按年跌6.2%，反映部分大型跨國企業在本地的直接投資收益減少。證券投資收益按年跌10.5%，主要因為非本地投資者從本地獲取的股權證券的股息收益下降。

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編輯﹕賴奕羚