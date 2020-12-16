【樓市現象】疫情續嚴峻業主走貨為上一減再減 累減15%才成功沽康怡3房 低市價7%

本港第四波疫情持續，仍未見確診數字回落跡象，部份業主持貨心態進一步轉弱，寧以低於市價沽貨也先行獲利離場。

中原地產區域營業經理袁廣達表示，康怡花園12月暫錄得6宗成交，平均實用呎價16,871元。該分行剛促成康怡花園G座低層9室的成交，單位實用面積685平方呎，為3房套間隔，單位望會所景色。

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袁廣達指，該業主有換樓打算，於8月放盤時，原叫價1,250萬元，後來疫情愈來愈嚴重，於11月減至1,150萬元，最終累減182萬元以1,068萬元將單位易手，減幅達15%，折合平均實用呎價15,591元，是次成交價較同類單位成交價約1,168萬元水平低約8%。袁廣達補充，現時屋苑跟以上同類單位放盤叫價約1,200萬元。

袁廣達續稱，上述成交的買家屬於用家。原業主於2009年以415萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利653萬元，單位升值157%。

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記者：陳詠妍