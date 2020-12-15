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【新加坡疫情】1月下旬起 商務旅客、官員可免隔離14天

環球社會熱點 17:35 2020/12/15

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個別國家新冠肺炎疫情受控，陸續放寬入境措施。新加坡公布新措施，由2021年1月下半旬開始推出「安全隔離通道」（Segregated Travel Lane），容許海外短期商業旅客及官員入境後，無須接受強制隔離，最多逗留14天。

新加坡貿易及工業部於本周二（15日）宣布，推出安全隔離通道，容許公務、商務及高經濟價值的外地旅客，入境後無須強制隔離，方便與當地及外地商人進行會談，最多逗留14天。

新加坡批准使用成東亞首國 李顯龍帶頭接種 【下一頁】

新推出的「安全隔離通道」與現行綠色通道有所不同，新通道會擴展至所有國家的商業旅客都適用，但相對則有更多出行限制。

根據規劃，使用安全隔離通道的旅客分別於入境及出境前需進行新冠病毒檢測，停留在新加坡期間，亦需要每隔一天接受病毒檢測。

選用該安全通道的商業旅客，最多5人一組在指定設施進行活動，亦能搭乘指定交通工具往來機場及指定隔離設施。旅客可透過落地玻璃隔板與當地商人進行交流，以及確保安全社交距離下，與外國商人會面。

新加坡貿易及工業部表示，在新冠肺炎疫情發生前，有約15%的新加坡旅客會因工作原因停留當地，希望新通道推出後，可帶動當地樟宜機場（Changi Airport）的使用量。同時寄望為酒店業帶來連鎖反應，刺激當地酒店復甦。

郵輪乘客離船檢測3次 證實並無染疫 【下一頁】

新加坡貿易及工業部部長陳振聲 （Chan Chun Sing）指，全球的商務旅行因新冠肺炎隔離措施而受到嚴重影響，儘管不同國家及地區的風險情況各異，但亦不應阻礙各方進行商務會議。

他續指，安全隔離通道可以容許新加坡人與海外人士面對面交流，而新加坡成為國際之間的交流地點，促進該國在新冠肺炎疫情中，仍能扮演的重要商業樞紐角色。

責任編輯：郭麗明

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