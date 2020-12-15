【網絡安全】Intel旗下AI晶片公司　遭勒索軟件竊53GB數據

▲ Intel旗下人工智能（AI）晶片公司Habana Labs近日被揭，系統出現安全漏洞，遭勒索軟件Pay2Key盜取53GB數據。

在生活全面數碼化的情況下，網絡安全方面的隱憂更加不容忽視，就算技術再發達的科技企業，都依然面對網絡安全問題。Intel旗下人工智能（AI）晶片公司Habana Labs近日被揭，系統出現安全漏洞，遭勒索軟件Pay2Key盜取53GB數據，當中包括關於AI晶片製作的文件。

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據以色列媒體Calcalist報道，安全公司Check Point發現勒索軟件Pay2Key近日透過威脅解密文件並將其公開來進行雙重勒索，迫使受害企業付費。而目前為止，Pay2Key索取的贖金大概在7到9比特幣之間，即約13.5萬美元（約104萬港元）到17.3萬美元（134萬港元）。

據稱Pay2Key已獲得Intel旗下的AI晶片公司Habana Labs超過53GB的數據，Intel和Habana Labs有72小時來阻止進一步的洩露。而洩露的可能包括活動目錄文件和相關密碼，以及及該公司的Gerrit服務器的全部數據。

而對於是次資料外洩事件，Habana Labs則未有作出任何回覆。事實上，Check Point就曾發現Pay2Key勒索軟件的行動蹤跡，目前Pay2Key已破解了8.3萬受害者的MySQL服務器，以及25萬數據庫待售。Check Point提醒企業，應小心處理相關問題，並透露黑客正使用加密身份服務KeyBase.io進行勒索。

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責任編輯：曾曉汶