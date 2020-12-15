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荃灣口罩廠玻璃門遭人用石砸碎 東主懸紅100萬緝兇

環球政經 16:50 2020/12/15

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位於荃灣白田壩街23至39號長豐工業大廈一間口罩廠，今早10時16分向警方報案，指上址廠房，遭人刑事破壞，玻璃門遭人用石頭砸爛，警方到場調查。

【新冠肺炎】政府上調口罩令限聚令等罰則 以加強條例阻嚇力：【下一頁

負責人陳先生表示，今早突然聽到一聲巨響，及後發現玻璃門應聲碎裂，認為歹徒用此等做法是草菅人命。當時人陳先生指遭一間顧問公司滋擾已10多天，上月30日第一次「追數」更被人用膠水塞住匙窿，接著第二天更被淋紅油及貼「大字報」。

90歲婆婆巴士上忘戴口罩 好心人送口罩 網民大讚「有愛」：【下一頁


據知上址口罩廠投資了數千萬元,由陳先生兒子打理，但受到事件影響，口罩廠要暫時停運。他指事件被追數應該與兒子開設的日本放題餐廳結業有關，兒子與生意拍檔有分歧，被指拖欠顧問費10多、20萬元，但他稱自己不會向惡勢力低頭，更會懸紅100萬元緝涉案者。

 

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責任編輯：翁嘉陽

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