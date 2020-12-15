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【晚市禁堂食】疫情下的冬至　餐飲業4億生意歸零　酒樓料堂食禁令續延長

商業 16:45 2020/12/15

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香港疫情反覆，即使下周是冬至，但今年食肆晚市禁堂食，港人無法外出「做冬」，再次衝擊餐飲業經營。

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香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，以往冬至正日對餐飲業而言，非常重要。家庭客佔比很高，甚至有酒樓一晚做兩輪生意，業界生意額可高達4億元。在晚市堂食禁令下，相信將損失大部分生意。他又指，雖然多了業者推出外賣盆菜，但始終生意佔比不高。到會服務亦不普遍，黃稱食環署曾指食肆經營到會服務或違規，令業者不敢開設到會生意。

黃家和又稱，部分人趕及在晚市堂食禁令前做冬，但並非常見情況。對於有關措施23日屆滿，他對禁令放寬表示不樂觀，因近期源頭不明個案仍然高企。

12月僅得15%生意

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠亦表示，現時晚市及宴會生意盡失，以往冬至前後一周的生意約達80萬元。他相信晚市堂食禁令在23日屆滿後，將會延長至少7日，樂觀估計作為傳統旺季的12月份僅餘下15%生意。員工亦需要放一星期無薪假，連同原有的假期，「只能返一半日數。」

考慮到食物品質及安全，蘇不計劃推出外賣冬至盆菜。他解釋，由於以往沒有做盆菜，光顧的顧客未必多，以致生產成本高；但亦不想「硬推」給熟客，影響客人信心。另一方面，盆菜內有不少菜式是提前準備，即使是外賣亦需要食客再翻熱，「恐怕加熱出現問題，出現衛生問題」；又難以保證食物質素。

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記者：葉泳珊

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