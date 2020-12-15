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【醫藥股】麥格理：醫保談判結束後可撈底 薦藥明生物、信達生物兩股

股市 16:29 2020/12/15

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麥格理建議，待本周醫保談判結束後可撈底，看好藥明生物、信達生物。

內地醫保談判今日正式展開，除已有產品納入的信達生物 （01801） 外，其他藥廠已上市的PD-1抗癌藥能否納入醫保、降價幅度多少成為本輪醫保談判重點關注。麥格里預計，PD-1產品價格談判將在12月16日進行，料降價幅度可能達到60%至80%，對製藥及生物科技股股價均產生負面影響，目前潛在納入PD-1產品所屬藥廠包括恒瑞醫藥（滬：600276）、百濟神州 （06160） 、君實生物 （01877）

不過麥格里認為，待本周醫保談判結束後投資者可撈底，儘管受醫保談判、集中採購打擊，製藥企業、生物科技公司、醫療器械公司預計將投入更多資金研發新產品，減輕政策影響。該行認為，藥明生物 （02269） 將受惠該趨勢，信達生物則擁有強勁的發現和執行能力，能夠領先同業推出創新產品，維持長期增長。

麥格理予藥明生物87.34元目標價，評級「跑贏大市」；信達生物目標價76.01元，評級同樣為「跑贏大市」。

根據內地媒體消息，醫保目錄談判為期三天，約378款藥物參與談判。目前已談判成功的品種下降幅度均未超過50%，去年的平均降幅約61%，反映今年價格談判或較為溫和。

醫藥股今日造好，信達生物全日升7.9%，君實生物升3.4%，百濟神州升2.7%；石藥 （01093） 升4.4%，中生製藥升5.3%。

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編輯：陳健婷

香港股票 藥明生物（02269） 君實生物（01877） 百濟神州（06160） 信達生物（01801） 生物科技股 醫藥股 恒瑞醫藥（滬：600276）

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