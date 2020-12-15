【美國政局】美國司法部長巴爾辭職 獲特朗普盛讚表現出色

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台Twitter宣布，美國司法部長巴爾（William Barr）在向他滙報大選舞弊案的進展後便提出請辭，並在12月23日起離職。儘管兩人在大選舞弊案上的看法有分歧，但特朗普還是盛讚即將離任的巴爾是一名傑出的人士，並表示他們的關係一直不錯，他說巴爾離任後將會與家人共度聖誕假期。根據特朗普的Twitter表示，司法部副部長羅森（Jeff Rosen）將代理司法部長一職。

特朗普指責民主黨在今次大選中舞弊，包括在幾個關鍵州分利用郵寄選票作弊。特朗普早前在多個州分提出訴訟，包括佐治亞州、賓夕法尼亞州及威斯康星州等，均被駁回或判敗訴。特朗普於12月2日在社交媒體發表了一個長達46分鐘的講話，內容直指民主黨在選舉中舞弊，但一直沒有提供有力的證據證明其說法。巴爾曾在12月1日向外媒指出，在經過聯邦檢控官及聯邦調查局（FBI）的調查後，並沒有發現證據證明今屆大選有改變結果的舞弊行爲，與特朗普的說法大相徑庭。12月3日特朗普表示無法對巴爾的說法作出支持。

【美國大選】特朗普發表「最重要」講話 稱若舞弊屬實拜登則不能上台 【下一頁】

現年70歲的巴爾共擔任過兩次司法部長，他曾在1991至1993年擔任過老布殊（George H. W. Bush）內閣的司法部長，而今次司法部長任期則由2019年2月開始。巴爾在辭職信中說到，很榮幸能獲邀再次出任司法部長，並為美國人服務。他讚揚特朗普在振興美國經濟及強化軍事方面的政績，並同時寫道特朗普的任期具有歷史意義，因為他是在充滿敵意和攻擊的情況下上台，指「通俄門」就是「一個黨派」為了撕裂特朗普的政府。

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