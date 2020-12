【輝瑞疫苗】加拿大打「第一針」 杜魯多稱自己不急住打

為防止新冠肺炎進一步蔓延,多國已開始新冠疫苗接種計劃,輝瑞疫苗先後於英國、加拿大及美國獲批。加拿大首支輝瑞疫苗已施打,接種者為一名護老院員工。加拿大總理杜魯多表示,會先讓有需要人士接種新冠疫苗,若有剩餘的疫苗,自己亦會願意接種。

在加拿大首名接種輝瑞疫苗的,是在多倫多護老院Rekai Centre工作的護理員基當根斯(Anita Quidangen)。基當根斯在接種疫苗後指,對此感到榮幸,並承諾會繼續做好護理員的工作。

加拿大衛生部長哈伊杜(Patty Hajdu)在旁見證基當根斯接種疫苗的過程,形容自己激動得快要哭出來。

杜魯多(Justin Trudeau)表示:

「這令人極度欣慰。雖然這可能僅僅是結束的開始,但我們仍然感覺到這場大流行將結束。」

(It’s a great relief. Clearly, it may only be the beginning of the end but we sense nevertheless that there will be an end to this pandemic.)

對於會否先行接種疫苗,杜魯多則表示,會先讓有需要人士接種新冠疫苗,若有剩餘的疫苗可給如他一樣的健康人士接種,自己亦會樂意接種。

責任編輯:林嘉莉