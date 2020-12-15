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【輝瑞疫苗】加拿大打「第一針」 杜魯多稱自己不急住打

環球社會熱點 16:19 2020/12/15

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為防止新冠肺炎進一步蔓延，多國已開始新冠疫苗接種計劃，輝瑞疫苗先後於英國、加拿大及美國獲批。加拿大首支輝瑞疫苗已施打，接種者為一名護老院員工。加拿大總理杜魯多表示，會先讓有需要人士接種新冠疫苗，若有剩餘的疫苗，自己亦會願意接種。

美國死亡人數突破30萬 加州ICU病床將爆滿 【下一頁】

在加拿大首名接種輝瑞疫苗的，是在多倫多護老院Rekai Centre工作的護理員基當根斯（Anita Quidangen）。基當根斯在接種疫苗後指，對此感到榮幸，並承諾會繼續做好護理員的工作。

美國優先為醫護長者接種 輝瑞CEO都要等 【下一頁】

加拿大衛生部長哈伊杜（Patty Hajdu）在旁見證基當根斯接種疫苗的過程，形容自己激動得快要哭出來。

杜魯多（Justin Trudeau）表示：

「這令人極度欣慰。雖然這可能僅僅是結束的開始，但我們仍然感覺到這場大流行將結束。」

（It’s a great relief. Clearly, it may only be the beginning of the end but we sense nevertheless that there will be an end to this pandemic.）

對於會否先行接種疫苗，杜魯多則表示，會先讓有需要人士接種新冠疫苗，若有剩餘的疫苗可給如他一樣的健康人士接種，自己亦會樂意接種。

責任編輯：林嘉莉

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