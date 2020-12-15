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【新股IPO】瑞麗醫美2135即日起招股 入場費4040元

股樓投資 16:18 2020/12/15

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瑞麗醫美（新上市編號：02135）今日接力招股，計劃發行3.43億股新股，招股價介乎0.3元至0.4元，每手10000股，入場費4,040.31元，周五（18日）截止，12月28日掛牌；獨家保薦人為創陞融資，聯席全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人為創陞證券及千里碩。

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該股是次集資所得，其中28%將用於作翻新所有現有醫療美容機構並擴張杭州瑞麗、瑞麗天鴿及蕪湖瑞麗，另外28%將用於為上海市新建醫療美容機構的資本支出及初始營運成本提供資金，15%將用於浙江省醫療美容機構的潛在戰略收購，11%將於作購買醫療美容服務設備及醫療消耗品，8%將用於品牌推廣，其餘10%將用於一般營運資金及其他一般公司用途。

瑞麗醫美國際控股為一間位於中國浙江省的醫療美容服務提供商，為客戶提供廣泛的醫療美容服務，以滿足客戶不同的美容及抗衰老目標。醫療美容服務主要包括美容外科服務，包括對面部或身體多個部位進行的美容外科診療；微創美容服務，主要包括美容注射診療；及皮膚美容服務，主要包括各種美容能量型診療。

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按2019年醫療美容服務收益計，集團在杭州市及浙江省所佔市場份額約為4.1%及1.9%，於所有私營醫療美容服務提供商當中分別名列第四及第五位。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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