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【2021展望】渣打料內地第四季經濟增長5.5%　明年上半年人民幣升至6.3

股市 16:08 2020/12/15

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渣打稱，內地經濟強勁復甦，料第四季經濟增長5.5%。

渣打 （02888） 發2021年宏觀經濟展，大中華及北亞區首席經濟師丁爽預計，內地今年第四季經濟增長5.5%，全年增長2.1%。明年內地經濟將呈現前高後低態勢，受今年宏觀經濟刺激政策滯後及低基數效應影響，首季經濟增長或急升至18%，至第四季增速回落至5%，全年經濟增長達8%。

丁爽預計，人行明年會維持7天期逆回購利率2.2厘，中期MLF利率維持2.95厘，由於今年通脹輕微，明年刺激政策下調，經濟不會出現過熱情況，不認為會提高利率。

中國宏觀策略部主管劉潔丁爽表示，拜登當選美國總統，中美貿易出現極端風險事件幾率降低，令中國資產反映基本面因素，預計在人民幣兌美元於明年上半年升值至6.3水平，如果明年中全球疫情受控，則回落至6.45。

料明年全球經濟增長4.8%　布蘭特期油平均每桶44美元

丁爽表示，明年環球經濟增長為4.8%，近期關於疫苗消息積極，疫苗生產商正擴大生產，預計歐美國家於明年第三季有超過一半人口接種疫苗，加上歐美央行維持寬鬆貨幣政策，料全球經濟在下半年快速回升。

他補充，現時將希望寄託疫苗，但疫苗試驗倉促、急於推出，有效性、副作用及民眾是否大規模接種尚有諸多未知數，也有可能是全球經濟下行的風險。

丁爽預期，明年布蘭特期油平均每桶44美元，年底時升至50美元。同時，預計金價預期升至平均每盎司2075美元。

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編輯：陳華

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