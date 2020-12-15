【香港地產風雲@iM網欄】三萬份地契屆滿 2047大限的謎思

最近汶睎和很多客人和同事都有談及過2047這題目，汶睎亦有請教很多法律專家和資深前輩去探討這問題。即將踏入2021年，距離2047年只剩下短短26年，究竟2047大限是什麼呢？且等我細細道來。

地產界提及的2047，絕對是和地契到期有關。政府亦曾表示，有超過三萬份新界（包括新九龍）土地的契約（「地契」）將2047年中期滿。

關於土地使用權限到期的問題，先要向大家講解一下香港的土地業權概況，香港除了中環聖約翰座堂獲永久地權外，所有土地均是政府擁有。所謂買地、買樓，其實就只是取得政府批租土地的使用權。現時我們普遍稱為業主的，其實只是該土地/份額的租用者，而非真正擁有者。

以往政府批租年期主要分為3種，75年、99年及999年。當中港島及九龍部分屬於舊契，租期為999年，主要位於舊發展區域例如中環、灣仔、北角、某九龍舊區；其餘港島及九龍半島（界限街以南）土地使用「新契」，批租年期劃一75年；至於新九龍（界限街以北至獅子山以南）及新界的租期為99年。由於1997年前，香港面對回歸前途未明問題，為了釋除大眾疑慮，中央政府提出1997年7月1日至2047年6月30日內租約期滿的土地，以免補地價、只需要繳應課差餉租值3%的年租，即可繼續租用。

所以基於以上歷史，香港有大量地契將於2047年一併到期。一般來說，政府可以採取三方面去應付這問題：

1.收回土地

2.自動續期

3.收取補地價再續期

這就會牽涉到如果近期買舊樓宇時需要做按揭的問題，因為香港一般來説需要做到30年的按揭，那現在如果做30年就會跨越到2047年。汶睎認為以現在銀行的做法來看，政府有機會偏向自動續期，免除社會動盪，所以業主和準買家應該都不用太擔心。

作者_唐汶睎簡介： 我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

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