  • 17°C
香港時間 : 20201215日 (二) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港地產風雲@iM網欄】三萬份地契屆滿 2047大限的謎思

名人薈萃 16:08 2020/12/15

分享：

 

最近汶睎和很多客人和同事都有談及過2047這題目，汶睎亦有請教很多法律專家和資深前輩去探討這問題。即將踏入2021年，距離2047年只剩下短短26年，究竟2047大限是什麼呢？且等我細細道來。

地產界提及的2047，絕對是和地契到期有關。政府亦曾表示，有超過三萬份新界（包括新九龍）土地的契約（「地契」）將2047年中期滿。

關於土地使用權限到期的問題，先要向大家講解一下香港的土地業權概況，香港除了中環聖約翰座堂獲永久地權外，所有土地均是政府擁有。所謂買地、買樓，其實就只是取得政府批租土地的使用權。現時我們普遍稱為業主的，其實只是該土地/份額的租用者，而非真正擁有者。

以往政府批租年期主要分為3種，75年、99年及999年。當中港島及九龍部分屬於舊契，租期為999年，主要位於舊發展區域例如中環、灣仔、北角、某九龍舊區；其餘港島及九龍半島（界限街以南）土地使用「新契」，批租年期劃一75年；至於新九龍（界限街以北至獅子山以南）及新界的租期為99年。由於1997年前，香港面對回歸前途未明問題，為了釋除大眾疑慮，中央政府提出1997年7月1日至2047年6月30日內租約期滿的土地，以免補地價、只需要繳應課差餉租值3%的年租，即可繼續租用。

所以基於以上歷史，香港有大量地契將於2047年一併到期。一般來說，政府可以採取三方面去應付這問題：

1.收回土地

2.自動續期

3.收取補地價再續期

這就會牽涉到如果近期買舊樓宇時需要做按揭的問題，因為香港一般來説需要做到30年的按揭，那現在如果做30年就會跨越到2047年。汶睎認為以現在銀行的做法來看，政府有機會偏向自動續期，免除社會動盪，所以業主和準買家應該都不用太擔心。

作者_唐汶睎簡介：

我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

更多香港地產風雲@唐汶睎的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 香港地產風雲

最新專欄文章 更多

【香港地產風雲@iM網欄】想搭時光機掃平樓？容易上車的60年代
2020/12/02
【香港地產風雲@iM網欄】想搭時光機掃平樓？容易上車的60年代
【香港地產風雲@iM網欄】收到不禮貌流言 不吐不快
2020/11/27
【香港地產風雲@iM網欄】收到不禮貌流言 不吐不快
【香港地產風雲@iM網欄】疫情下的高危行業 --- 地產代理
2020/11/25
【香港地產風雲@iM網欄】疫情下的高危行業 --- 地產代理
【香港地產風雲@iM網欄】發展商的禮物
2020/11/17
【香港地產風雲@iM網欄】發展商的禮物
【香港地產風雲@iM網欄】地產代理最怕遇到的十種類客人(下)
2020/11/13
【香港地產風雲@iM網欄】地產代理最怕遇到的十種類客人(下)

上一篇文章

【新股IPO】瑞麗醫美2135即日起招股 入場費4040元

下一篇文章

【大行點睇】麥格理建議醫保談判結束後撈藥股　首選兩隻龍頭生物科技股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知