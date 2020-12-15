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【ET講股通】孫運喜：危急關頭 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:10 2020/12/15

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恒指全日跌182點，收報26207點，主板總成交1,440億元。新經濟股向下，美團 （03690） 跌3%，騰訊 （00700） 跌1.9%，猶幸小米 （01810） 升1.2%力撑大市。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，市況正處危急關頭。首先，疫情方面，市場對疫情解決的憧憬變成憂慮，美國疫情已導致30萬人死亡，倫敦則因應病毒變種提高戒備級別，紐約市長指將隨時再度封城抗疫。道指昨晚創新高後掉頭向下，失守3萬關，或反映市場氣氛逆轉，市底轉弱。

中外加強「反壟斷」 新經濟股受壓

其次，各地對科網巨頭加強「反壟斷」監管。納指昨晚受制前浪頂回軟，走勢明顯弱於道指，陰陽燭呈「墓碑」利淡形態。Facebook將遭提控，其餘美國科技巨頭亦官非纏身。

內地更出手對阿里巴巴 （09988） 、閱文 （00772） 等罰款，向市場釋出強烈信號。閱文母公司騰訊跌1.9%，若失守三角形底部551元及100天綫，後市恐無運行。美團走勢亦危危乎，形成平底三角形，若失守底部，恐下試250元以下。阿里跌2.2%，即市曾下試前浪底支持240元，走勢較騰訊、美團更差。

恒指本身已失守26300點支持，續收在20天綫之下，若保歷加通道持續擴闊，恐向下考驗前浪頂支持25800點。

【「ET講股通」問股環節，包括︰石藥、百富環球、農夫山泉、國壽、吉利、勝獅貨櫃、卡姆丹克︰立即觀看

 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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